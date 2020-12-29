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竹苗中一期稻作確定停灌 1月6日起二階限水

聯合報 / 記者黃有容／台北即時報導

旱災中央災害應變中心於今（29）日由指揮官經濟部長王美花主持召開第5次工作會報。由於6月迄今新竹至嘉義的平均雨量僅809毫米，是歷史以來最少，加上預測明年6月前降雨偏少機率大，決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作停灌，並自1月6日起水情燈號調整為橙燈減量供水。桃園地區因近期有降雨，將在明年1月5日再召開工作會報討論。

王美花表示，新竹、苗栗及台中地區水庫，寶山、寶二、永和山、鯉魚潭及德基水庫蓄水量僅約1.2億噸、蓄水率約2到3成，並持續下降，已無法滿足明年一期稻作灌溉用水約4億噸需求。為延長水庫供水時程，力求明年枯水期結束前5個月以上公共給水穩定，需加大節水力道採取進一步節水措施，經討論決定新竹、苗栗及台中地區明年一期稻作灌區約2.9萬公頃停灌，同時自1月6日起水情燈號調整為橙燈，實施減量供水措施。

減量供水措施包括：新竹、苗栗及台中實施自來水減量供水初期，將要求每月1000度以上工業大用水戶節水7%，台水公司已完成減量供水地區受影響大用水戶盤點、載水點及加水設施等整備作業，實施前將以書面進行通知並與用戶溝通說明。其中，每日1000度以上工業大用水戶未能達到節水7%者，將優先進行水表鉛封作業。科學園區、工業區及加工出口區由科技部、工業局及加工出口區管理處以總量管制方式實施節水7%。

每月用水量超過1000度以上非工業大用水戶及游泳池、洗車、三溫暖、水療業者及其他非生活必需用水，則減量供水10%循序漸進至20%。一般家戶並未增加新的用水限制，仍維持夜間減壓供水。

而桃園地區為石門水庫灌區，因為受益於最近降雨，目前石門蓄水量1.3億噸，但其實目前整個桃園灌區大概有2.2萬多公頃，石門管理處灌區約1.2萬多公頃，共約3.4萬多公頃，若要全部供灌，還需要未來有明顯降雨，因此將決策時間點延至明年1月5日，看水情狀況滾動檢討。

石門水庫 新竹

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