健保APP有新功能 行動條碼繳費最高單筆可繳三萬元

經過便利商店，忽然想到這個月健保費還沒繳，但因手邊沒帶到繳費單而作罷。這種情況很多人都遇過，未來將不再重演。健保署今宣布，明年一月四日起，「全民健保行動快易通APP」的行動櫃檯功能，將新增「超商行動條碼」這個繳費選項，有帶手機就能繳費，每筆繳費金額上限也從兩萬元提高到三萬元。

健保署財務組科長張菊枝表示，今年9月起，便利商店代收「稅款」金額上限已提高到每筆3萬元，為了便民，健保署也決定跟進。未來只要打開「健保行動快易通APP」，依序點選「行動櫃檯」、「個人各項查詢及設定」、「未繳保費查詢」、「繳費」，會看到四個繳費選項，包括活期帳戶、信用卡、行動支付、超商行動條碼；點選超商行動條碼，就能在超商櫃檯繳費，不需要繳費單。

張菊枝表示，上述功能目前不適用於公司，只能用於個人綁定，例如今年推動口罩實名制而登陸健康存摺的五百多萬人，都已經綁定，明年一月四日起就可以使用超商行動條碼來繳健保費。

張菊枝提醒，由於過去紙本繳費單會有收執聯，行動條碼繳費則無，建議民眾在便利商店繳納健保費後，務必要索取交易明細表，並核對金額，保留至少5年，以確保自身權益。保留交易明細的目的，是為預防有少數發生超商傳送繳款資料漏失、或是需要出示繳款證明的少數情況。