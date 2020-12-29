溫管法修法草案曝光 碳費對象擴大、淨零碳排仍無期程

環保署原預計年底提出溫室氣體減量及管理法修正草案，已有明確版本，但為先與產業及環團達成共識，明年一月將先啟動公聽會，3月才落實預告、送審等法制程序。根據目前草案，溫管法更名為「氣候變遷因應法」，首度將「追求淨零碳排」寫入立法目的，但不設定期程。

環保署表示，草案雖授與徵收碳費法源，費率、對象、時間都留待子法訂定，無上路時間表，但不會只針對先前規畫的290家排碳大戶，對象可能擴及至百貨商場等住商部門；總量管制與碳排放交易僅會另訂子法建立機制，不會與碳費共同實施。

環保署表示，為加速減碳腳步，加上歐盟將實施碳關稅恐衝擊我出口，此次溫管法修法屬碳費徵收最受矚目，目前草案將新增條文，允許依照溫室氣體種類、數量，分階段徵收溫室氣體排放管理費，但各階段的徵收時間、對象、費率、計算及方式都要另外訂定。

環管處長蔡玲儀表示，碳費將配合國家階段管制目標分階段徵收，進而規畫對象及費率，若母法可以順利修正通過，後續子法也可以很快銜接上來。

針對具體徵收碳費期程，蔡玲儀說，要看跟外界討論的進度才能決定，今年下半年跟產業溝通，大部分都可以理解碳定價是國際趨勢。先前環保署原本對外表示，碳費徵收對象將鎖定年排碳量2.5萬噸以上「排碳大戶」，包括中油、台電等290家，蔡玲儀說，產業界認為有排放溫室氣體就要納入徵收，不應只針對特定行業，目前仍規畫朝向排碳量較大的產業徵收碳費，但不會限定製造業，即使是百貨商場等用電量大的住商部門，也會納入徵收對象，預計會比290家還多，但納管基準還要研商訂定。

環保署先前鬆口，碳費費率會考慮參考亞洲鄰國水準，訂在每公噸70至100元左右，蔡玲儀今天態度保守，強調費率區間還要再討論，環保署先前跟倫敦政經學院合作研究台灣碳定價制度，報告主要建議要讓廠商預知未來碳價水準，初始則可衡酌狀況訂定費率可減免或優惠，草案也會納入。

全球有125國宣示活提出淨零排放目標及時程，環團多次呼籲台灣也應提出，否則現在溫管法當中2050年碳排減至基準年2005年一半以下的目標過於落後，蔡玲儀說，此次修法將在立法目的寫入「追求淨零排放」，全球目前只有瑞典、英國、法國、丹麥、紐西蘭、匈牙利等六國明確將淨零排放入法，其他國家都只是宣示，但草案仍不會寫進淨零排放明確時程或路徑，即使未來跟各部會有相關共識也不會納入，目前仍維持2050年減半的條文。

至於總量管制與排放交易，外界原期待可與碳費一起上路，但此次修法僅會明定，完備盤查登陸、自願減量制度、排放額度免費核配、拍賣、配售、交易制度，還要訂定溫室氣體總量管制及排放交易計畫報請行政院才能實施。

蔡玲儀說，台灣市場規模小，額度流通確實有困難，產業也對此有些疑慮，但不可否認國際很多國家是碳費、排放交易並行，但環保署認為，「短時間內希望大家可以接受收費專款專用」，至於未來會不會啟動總量管制跟交易，則先修法納入機制，不會與碳費共同實施。