台中椪柑外銷疫情下創佳績 較去年外銷量增百餘公噸

今年新冠肺炎在全球蔓延，雖然國內疫情相對穩定，但國外尚未趨緩影響農產外銷，台中市政府農業局與農會合作積極尋求外銷機會、拓展市場，以11月至明年1月的椪柑產季來算，目前已成功外銷343公噸至新加坡、馬來西亞、日本、汶萊及加拿大等國，將再出口409公噸，較去年同期出口數578公噸更上一層樓，拓展國際市場。

農業局表示，市府多年來將農產品國外行銷列為重點目標，期許透過外銷穩定國內農產品市場價格。今年椪柑在疫情中仍創下外銷佳績，東勢區農會與石岡區、豐原區農會今日共同舉行「台中椪柑外銷封櫃啟運記者會」，將一箱箱金黃飽滿的椪柑禮盒裝入貨櫃。