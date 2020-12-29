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台中椪柑外銷疫情下創佳績 較去年外銷量增百餘公噸
今年新冠肺炎在全球蔓延，雖然國內疫情相對穩定，但國外尚未趨緩影響農產外銷，台中市政府農業局與農會合作積極尋求外銷機會、拓展市場，以11月至明年1月的椪柑產季來算，目前已成功外銷343公噸至新加坡、馬來西亞、日本、汶萊及加拿大等國，將再出口409公噸，較去年同期出口數578公噸更上一層樓，拓展國際市場。
農業局表示，市府多年來將農產品國外行銷列為重點目標，期許透過外銷穩定國內農產品市場價格。今年椪柑在疫情中仍創下外銷佳績，東勢區農會與石岡區、豐原區農會今日共同舉行「台中椪柑外銷封櫃啟運記者會」，將一箱箱金黃飽滿的椪柑禮盒裝入貨櫃。
農業局說明，台中椪柑產期於每年10至12月，種植面積約1400公頃，主要產自東勢、石岡、豐原、新社、北屯、后里、潭子等區域，因氣候適宜，加上農民不斷精進栽種技術，品質優良、甘甜多汁，深受消費者喜愛，在國際疫情嚴峻時持續拓展外銷，具備國際市場競爭力，擁有良好品牌形象與口碑。
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