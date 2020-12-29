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賴清德捐血遭退貨 注意捐血二三事

聯合報 / 記者楊雅棠／台北即時報導
賴清德因上個月例行體檢曾做過侵入性的胃鏡檢查，必須暫緩捐血，相約「六個月後再來捐」。記者楊雅棠／攝影
賴清德因上個月例行體檢曾做過侵入性的胃鏡檢查，必須暫緩捐血，相約「六個月後再來捐」。記者楊雅棠／攝影

血庫告急，捐血中心發出血液「急缺」警報。副總統賴清德今天原本也要挽起袖子捐出熱血，但經過約十分鐘的面談體檢後，發現賴因上個月例行體檢曾做過侵入性的胃鏡檢查，因此必須暫緩六個月才能捐血。但賴清德表示，現在正值缺血時節，呼籲民眾踴躍捐血，也相約「六個月後再來捐」。

賴清德表示，台灣自1974年開始捐血活動前，民眾若要開刀，必須先去買血，很多人因買不起血而無法開刀，另有一些人因為家境窮困而必須賣血。但捐血活動後，台灣自90年代開始可以靠捐血自給自足給醫療院所使用，是了不起的成就。

但歲末寒冬是血荒季節，一方面天冷下雨容易出意外，另一方面天冷血管容易收縮，好發心血管疾病，因此醫療單位用血量較多。然而因為天氣冷，願意出門捐血的人相對少，今年加上新冠肺炎的推波助瀾，捐血者更少。

賴清德提到，過去還在醫院服務時，曾在血荒季節發生產婦血崩急需用血，當時醫院庫存不夠，只得廣播請每一位找顧病人的家屬來幫忙捐血，才得以度過難關。他說，希望今年冬天血液能夠充足，不再讓類似事件發生。

但並非每個人都能捐血，捐血前還必須經過詳細地問診體檢，若曾動過手術、做過侵入性體檢等，以及因應新冠肺炎，若從國外回來，都必須暫緩捐血。而賴清德在經過體檢後，因發現上個月例行性體檢時曾做過侵入性的胃鏡檢查，因此必須六個月後才能捐血。

台北捐血中心主任林敏昌則表示，血液安全庫存應達七天，但現在全台困存僅剩6.6天，北部一天更是需要兩千袋血，現只剩5.7天的安全庫存，十分告急。他說，各血型都缺，其中A型和O型最缺，希望符合捐血資格的民眾能踴躍捐血。

手術、檢查、切片後暫緩捐血限制一覽表。圖／截自台灣血液基金會
手術、檢查、切片後暫緩捐血限制一覽表。圖／截自台灣血液基金會

捐血中心 賴清德 新冠肺炎

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