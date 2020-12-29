沒熟客製化磅蛋糕一顆要價2300元！切開讓她崩潰了

一名網友在「爆怨2公社」PO文，表示在友人介紹下，以2300元的價格，向一名料理選秀節目出身的選手訂購一款客製化蛋糕，但結局卻讓她崩潰，在一拿到蛋糕時，外形上的署名明顯沒寫好，原本已在心裡默默原諒她，但在切蛋糕的一剎那卻崩潰，因為糕身硬到切不下去，才赫然發現這顆要價兩千多元的蛋糕，不只在外表略有瑕疵，「內在」更是完全不合格。

一名匿稱為「石頭」的網友在「爆怨2公社」稱，為了幫家人過生日，想要一款精緻的客製化磅蛋糕，來滿足美籍家人想吃美國經典蛋糕的想望。在友人介紹下，與甜點師以參考圖討論了一個月，並在交貨前一個月匯款給對方，原本滿心期待地以為即將看到一個很棒的成品，卻在交貨時被一連串驚嚇給無情打擊。

原PO表示，一個月前就告知明確取貨日期，甜點師卻在交貨前幾天表明要改期，在原訂送貨時間的當天凌晨傳來成品圖，才赫然發現署名的字體好像不如預期，並配合了甜點師28日一早要出門去玩，趕在早上8點前趕去工作室取貨。

原PO在歷經署名的字體小失望後，未料到了晚上切蛋糕時，惡夢才開始，因為糕身硬到完全無法切下去！切開後的口感也不對，才赫然發現原來磅蛋糕根本沒熟！原PO向其他甜點師朋友詢問後證實她的判斷沒錯，用LINE向甜點師抗議，沒想到溝通下來更爆氣，因為對方根本認為自己沒錯，且回嗆她平常客製化蛋糕收費範圍在5千至一萬元，這顆2300元的磅蛋糕，其實只收了她材料費而已。

原PO氣爆稱，早知如此，當初寧可去外面花八、九百塊買個戚風蛋糕就好，何必客製化？網友對此留言表示，沒熟蛋糕還那麼貴，且成品跟參考圖也不一樣啊，還有網友驚訝稱，怎麼現在蛋糕愈賣愈貴，到底什麼樣的蛋糕可以賣到一萬元？