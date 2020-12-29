受惠疫情？ 今年PM2.5濃度達標 臭氧變新興指標汙染物

空氣汙染防制方案訂下細懸浮微粒（PM2.5）在112年降到每立方公尺15微克目標，而今年截至12月20日統計，全國PM2.5濃度為15微克，看似「提前達標」，但環保署去年就將PM2.5濃度15微克的目標，從109年延後到112年；針對空品改善，環保署表示，除了國內汙染減少，今年上半年因疫情關係，來自中國的境外汙染不到去年一半，未來疫情緩解後，能否維持目前空品仍有待觀察。

相較PM2.5濃度明顯下降，臭氧已取代PM2.5成為「指標汙染物」，近年有明顯增加趨勢，臭氧近年濃度從105年27ppb左右增至30ppb以上，今年也只是「緩減」而已，仍超過30ppb。

環保署監資處長張舜欽表示，臭氧生成是非線性反應，本地臭氧前驅物為氮氧化物及揮發性有機物，在太陽光照射下產生臭氧，但當清晨、夜間沒有太陽時又會產生滴定效應作用，指的是氮氧化物破壞臭氧的過程，但因為近年氮氧化物濃度減少，滴定效應作業也減少，導致清晨、夜間臭氧濃度增高。

近年為改善空品降低氮氧化物濃度，同時引發臭氧濃度上升，環保署空保處長蔡孟裕表示，達到平衡確實是艱鉅工作，但以科學分析而言，當氮氧化物、揮發性有機物都下降，臭氧八小時濃度就可以有較大改善，因此今年七月已針對電力、石化、鋼鐵業提出消減氮氧化物的計畫，目前也在研修揮發性有機物的管制標準，因為燃燒塔、設備元件在歲修時容易出現溢散揮發性有機物，將加強管制。

蔡孟裕說，老舊車輛也是排放氮氧化物、揮發性有機物一大來源，今年原本目標是汰換6千輛一至三期大型柴油車，但已經汰換1.2萬輛，申請相當踴躍。

另外，行政院今年核定109年至112年空氣汙染防制方案，希望PM2.5全國年平均濃度112年降到每立方公尺15微克，但環保署104年設定目標為109年PM2.5降到15微克，如今期程整整延後三年。今年雖然達到15微克也難謂「提前達標」，且環保署也無法承諾未來幾年能夠維持在15微克以下。

蔡孟裕指出，這幾年地方政府、中央各部會都很努力配合空品改善工作，因此監測到12月20日的PM2.5下降到15微克，但還必須持續觀察；且今年也有疫情因素影響，今年上半年外來汙染物大幅度下降，可能影響到今年一整年數據，且未來也要觀察，若沒有疫情影響下PM2.5濃度會有何變化。

張舜欽說，今年空品改善有兩大主因，一是本地汙染減量明顯，包括設備汰換、鍋爐原料改變或加嚴排放標準，但今年上半年因疫情關係，中國對外傳輸的汙染物也明顯減少，大概只有過去的五成不到。