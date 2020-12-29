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影／全新觀光列車「鳴日號」首發 台鐵：未來還有四款

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影

台鐵全新美學觀光列車「鳴日號」今天首航。台鐵局長張政源說，今天是個里程碑，展開鐵道旅遊新的形態跟層面，鐵道也是地表上最乾淨的運輸工具，2024年前共計五款觀光列車陸續推出。交通部長林佳龍則說，因應疫情超前部屬，將美學導入觀光列車，也把疫情帶來的危機換為轉機。

台鐵為加強推展鐵道觀光旅遊服務，以公開招商方式辦理「110-115年鐵道旅遊鳴日號暨藍皮解憂號觀光列車經營權利案」招商及遴選，評選結果由雄獅旅行社承攬該案，搭配年底跨年熱潮，推出鳴日號觀光列車「日出合鳴跨年首發團」。分別由南港、新烏日出發兩列次行程，主打到太麻里迎接曙光等特色行程，目前已全數售銷一空，成功打響鳴日號觀光列車的啟航。

鳴日號委託柏成設計進行全車廂改造，顛覆傳統，導入創新概念，減法美學將內部改裝與外部路線景緻及環境之融合，外觀以尊榮感黑色搭配記憶中經典橘色保留台鐵的靈魂，其內裝及設計，更榮獲日本2020年Good Design Award國際設計大獎。今首次將鳴日號專用車頭、專用車頭牌及鳴日號車廂完美結合並對外亮相。

張政源說，鳴日號啟動開始就是個里程碑，展開台鐵鐵道旅遊欣的型態跟層面，且未演先轟動。該列車不是只擺那供觀賞跟拍照，而是動態美學，做出商業運轉，為台灣鐵道觀光旅遊建立新的形態。未來會建立以鐵道為骨幹的旅遊系統，國人過去仰賴公路的客運和遊覽車，既不環保又造成擁塞跟污染，鐵道是地表上最乾淨的運輸工具，這時候推出鐵道旅遊正是時候，也會跟公路總局、觀光局合作，北到南建置區域鐵道旅遊服務中心，南港三點共構交通轉運樞紐，會是中心，中部在新烏日、南部新左營。

張政源說，未來將打造專屬觀光車隊，由鳴日號首發，明年5月有藍皮解憂號，2022年山嵐號、海風號，2024會打造屬於台灣寢台式鑽石級觀光列車。固定場域同樣會升級，南迴八個車站全新美學打造，花蓮、南港、新烏日、新左營也會有專屬禮賓室，感受跟航空一樣貴賓室一樣的禮遇。枋寮站也會跟雄獅合作，打造藍皮夢幻基地。集集、內灣、平溪等各支線皆有特色，會打造成名副其實觀光支線，購入60輛全新打造觀光列車。

雄獅旅行社董事長王文傑說，疫情危機就是轉機，從小伴隨軌道長大，未來30年也將成為國人生活交通工具。

林佳龍表示，今年受到疫情，71家旅遊社退場，99家進場。今天是鐵道觀光很重要日子，台灣是鐵道國家，串聯起南北東西，是交通線，也是經濟命脈，對產業發展很重要，更是形成台灣文化串聯。雄獅有三千兵團，一開始做觀光列車就有國際級水準，這樣的高度做國旅可以幫忙提升。2022年是鐵道觀光旅遊年，旅遊要有產品，希望主題年到了以後旅遊產品就要驗收，而不是那時候才行銷。

台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影

台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影

台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影

台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影

台鐵全新觀光列車鳴日號啟程。 記者季相儒／攝影
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鐵道 台鐵

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