婚錄吃桌菜發酒瘋場面僵 新郎霸氣砸3千元請他離開

在平安夜舉行的婚禮鐵定相當溫馨，但對這對新人來說，因為請錯婚錄竟讓他們原本美好的婚禮被搞得「烏煙瘴氣」！一名男網友在「爆料公社」上轉貼友人在PTT上「被婚錄氣炸的事件」，表示沒看過這麼誇張的婚禮，要網友們來評評理。

一名自稱是新郎友人代PO的網友指稱，今年12月24日友人結婚，當天在台北市某飯店舉行，婚錄與婚攝分別委請兩家廠商，結果婚錄部份卻踩到大地雷！當天請來的婚錄一開始遲到也就算了，接下來誇張的行徑讓在場的所有人，就這樣從早上的文定儀式，一路忍到晚間宴客。

友人聲稱，婚錄對新娘猛打光，讓新娘眼睛很不舒服，由於干擾到婚攝拍攝，已請他關燈光，該名婚錄卻依然要將燈打開，並要婚攝自己想辦法，「把整場氣氛搞得很僵」。且奇怪的是，婚錄似乎沒在錄現場所有人，由於站的位置很怪，不是站新郎的旁邊，就在新郎與伴郎、伴娘中間，儀式中甚至還推伴娘要求伴娘走開一點，「導致親友影片、照片都有這個人的存在」。

除了專業度明顯不足外，該名婚錄竟在會場把自己當成賓客，不但猛吃餐前酒會的餅乾與酒，期間一度喝醉到讓服務人員連忙制止，就連晚間的婚宴桌也「不請自來」地主動坐下吃起遲到賓客的桌菜。這位婚錄當場被請離場後，還堅持必須拿到報酬才肯離開，甚至還叫來警察，讓新郎最後以3千元工資打發他走人，結束這場鬧劇。

原PO稱，新郎在婚禮隔天致電廠商告知婚錄離譜行徑，未料得到的是廠商一再以「很忙」沒空接電話為由，不願面對這件事情；爾後再聯繫竟被嗆：「我都沒說你把我們師傅趕出去了！還要上媒體！」認為這是新郎與婚錄的恩怨，請勿遷怒到他們身上，下週會再請組長聯繫。原PO說，經過這件事後，希望大家在結婚時慎選廠商，免得落得友人婚禮被鬧場了還得不到一個公道的回應。

看到這位誇張婚錄搞砸了一場美好的婚禮，有網友表示，光看這名婚錄高調的穿著就知道這人不行，「哪有婚錄、婚攝搶風頭的道理？」且不少人覺得驚訝，第一次看到有婚禮聘來的工作人員跑去吃桌菜的情景，在專業上，打光也完全外行，專業跟態度都大扣分，還有人說，在婚禮上請來警察，真是直接觸新人霉頭。