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東部海嘯海纜觀測系統完成 地震警報可提前10秒發布

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
中央氣象局說，今年底已完成第三期台灣東部海域地震與海嘯海纜系統。圖／截自報天氣-氣象局臉書
中央氣象局說，今年底已完成第三期台灣東部海域地震與海嘯海纜系統。圖／截自報天氣-氣象局臉書

台灣地處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓區，其中又以東部海域地震最頻繁，規模6以上的地震有近七成發生於此。中央氣象局說，今年底已完成第三期台灣東部海域地震與海嘯海纜系統，未來可提前10秒以上發布地震警報。

氣象局說，今年底建置完成台灣東部海域地震與海嘯海纜系統，正式納入全台地震觀測網即時監測作業。該海纜觀測系統結合氣象局前期建置由宜蘭頭城向外延伸115公里長度海纜，再向南延伸620公里海纜纜線於屏東枋山登陸，並新增六座即時地震海嘯觀測站，累計成為總長度735公里、沿線共設九座即時地震海嘯觀測站的海纜觀測系統。

氣象局說，對於在台灣東南海域所可能發生的致災性地震可爭取10秒以上的預警時間，對遠地海嘯可多爭取20至30分鐘之預警時間。這個成果隨著產業的升級及物聯網的發展，將可以讓民眾及相關單位運用更長的預警時間來減低災害的損失。

氣象局表示，台灣地處菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓區，地震活動頻仍且常造成生命財產威脅，其中規模6以上的地震有近七成發生於東部海域，且存在極大的海嘯威脅。鑑於地震與海嘯災害防範為政府重要工作，自96年起著手規畫建置海纜系統，先於100年11月在宜蘭頭城外海建置完成我國第一條長45公里的地震海嘯海纜觀測系統；106年10月接續原有海纜，向東南海域延伸完成長度115公里、具有三個觀測點的海纜系統，已在地震監測及預警方面初具成效。

氣象局說，為擴大海纜系統監測範圍，從106年起，推動執行前瞻基礎建設海陸地震聯合觀測網計畫，再持續擴建620公里，於今年底完成總長度達735公里，設有九座海底觀測設備的海纜觀測系統，於每座海底地震海嘯觀測站均設置加速度地震儀、速度型地震儀及海嘯計，纜線與測站設置深度最深分別達5796與5554公尺，範圍涵括台灣東部與東南部海域，對於目前科技尚無法預測的地震與海嘯侵襲威脅，讓國人能有更充裕的預警時間，有效提升對該海域發生強震及海嘯的監測及即時警報能力。

氣象局表示，這個地震海嘯海纜觀測系統，同時讓大家瞭解台灣周圍海域海洋地形與海底地質環境，尤其有助於對具有潛在引發海嘯的海域或海洋環境，以及可能導致災害的瞭解，在地震海嘯觀測、預警等防減災因應措施的實務及科研方面均可獲致可觀的成果。另外，也可能因此而提升國內海洋科學及水下技術能力，帶動國內相關海洋科技及產業的成長，未來可供其他國家參考應用，甚可轉化為對區域永續發展的貢獻。

地震 海嘯 氣象局

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