大屯山不排除有活動可能 明年1月火山噴發告警簡訊上線

未來，火山噴發也收得到簡訊了！中央氣象局說，明年1月1日起，當我國有火山活動等級研判為兩級，並經該局召集火山專家諮詢小組會議確認後，將透過災防告警系統(Public Warning System, 簡稱PWS)針對預估可能受影響的鄉/鎮/市/區發布「火山噴發訊息」。今天已發送測試訊息。

氣象局說，台灣位於環太平洋火環帶上，主要火山群位於北部的大屯山系及宜蘭外海的龜山島。根據史料記載，大屯火山群並無任何噴發紀錄，而以前的地質調查，認為最近一次噴發約在一、二十萬年前，顯示該地區火山活動並不活躍。

氣象局表示，最近10餘年來，陸續有科學研究顯示，無法完全排除大屯火山群未來仍有活動的可能性，且因該火山群位於台北盆地北方的陽明山國家公園內，距離大台北都會區僅一、二十公里，該火山群如果噴發，將會造成大台北地區嚴重的災害。因此，火山災害防救逐漸成為我國重要的防災議題。

氣象局表示，配合內政部「火山災害防救業務計畫」的訂定與推動，2018年6月開始逐步成立火山專家諮詢小組、完成台灣火山活動等級與預警發布機制等工作，並於今年9月14日訂定「火山噴發訊息發布作業要點」，規範我國火山噴發訊息之發布作業。此外，為更迅速有效地提供火山預警資訊給一般民眾，已於12月7日正式申請運用災防告警系統（PWS）發布火山噴發訊息。

氣象局提醒，依據災防告警細胞廣播訊息申請作業程序相關規範，為確保災防告警細胞廣播服務訊息正確發送，將進行首次演練並實際發送至民眾手機端。已於29日上午10時進行火山噴發訊息發布演練，演練發布範圍為台北市北投區湖田里，屆時位於該里的民眾將會經由手機收到相關演練通知。