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癌症發生人數攀升 女性肺癌發生人數首度超越大腸癌

聯合報 / 記者黃惠群／台北即時報導
國健署今公布「2018年癌症發生資料」，新發癌症人數為11萬6131人，較2017年增加4447人。圖為示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影
國健署今公布「2018年癌症發生資料」，新發癌症人數為11萬6131人，較2017年增加4447人。圖為示意圖，非新聞當事人。記者潘俊宏／攝影

國健署今公布「2018年癌症發生資料」，新發癌症人數為11萬6131人，較2017年增加4447人。2018年女性肺癌發生人數首度超過女性大腸癌，乳癌、甲狀腺癌、子宮體癌標準化發生率持續上升，標準化死亡率持平，但甲狀腺癌女性為多數，而男性惡性機會較大。男性口腔癌標準化發生率及死亡率呈上下震盪趨勢，其中30至49歲口腔癌發生率降幅2成，可能與年輕族群嚼檳榔及抽菸率下降有關。

據國健署資料分析10大癌症的標準化發生率，下降最多的是大腸癌及肝癌，較2017年每十萬人減少1.1人及0.7人，早期癌發現人數成長最多的是肺癌，增加551人，比率是十年前的2.1倍。相較去年特別之處，今年度大腸癌及肝癌下降幅度大，增加最多的則是攝護腺癌及肺癌。

國健署署長王英偉表示，目前大腸癌發生率及死亡率微幅震盪中，當初推動大腸癌篩檢時，發生率明顯上升，但目前發生率在近十年來有降低趨勢，大腸癌首度出現各年齡層下降趨勢；肝癌部分，標準化發生率連續9年下降、標準化死亡率連續8年下降。

肺癌標準化發生率微幅增加，王英偉強調，整體呈上下震盪趨勢，標準化死亡率連續8年下降。早期(0-1期)肺癌發現人數，早期比率為10年前的2.1倍，這可能與民眾健康意識抬頭，國外文獻也發現，使用低劑量電腦斷層可以早期發現長期吸菸者罹癌。

2018年女性肺癌發生人數首度超過女性大腸癌，國健署署長王英偉表示，女性肺腺癌增加，應與人種有關，至於是否與新興菸品有關，癌症發生需要十至十五年，新興菸品還沒這麼久，還需要其他深入研究。

王英偉表示，近期國內也有研究發現，一等親肺癌家族史者風險較高，國健署正研擬針對肺癌高風險族群，如「老菸槍」及「具有肺癌家族史」民眾定期進行低劑量電腦斷層肺癌篩檢（LDCT），提供篩檢部分補助，有望明年中旬上路。

台灣肺癌學會理事長陳育民表示，臨床上若有有家族史一等親罹癌者如父母親、子女，每100人約有3.3人篩檢出來，比率相當高；若是長期處在空氣污染區域、肺部本身有毛病（肺結核、肺氣腫等），建議跟肺臟科醫師討論。

台灣低劑量電腦斷層肺癌篩檢建議，應篩檢族群為年齡介於50至80歲重度吸菸者(抽菸史超過30年，目前仍在抽菸或戒菸時間尚未超過15年的民眾)及有肺癌家族史的民眾。

各界盼LDCT肺癌篩檢可朝「四癌篩檢」模式發展，政府買單，鼓勵民眾篩檢；王英偉表示，礙於經費有限，高風險民眾LDCT篩檢擬「部分補助」，經費來源將由「四癌篩檢」20多億預算支出，修正過去齊頭式的癌篩，癌篩費用有望重新劃分，挹注LDCT肺癌篩檢費用。

王英偉也提及，LDCT檢查可能衍生假警訊、過度診治、輻射暴露及心理壓力的風險，王英偉提醒，民眾應與醫師共同討論衡量利弊，再決定是否接受LDCT肺癌檢查。

王英偉表示，檳榔防治也有成，但因為需要十年的時間，所以未來才會有下降趨勢；未來應該不會有快速增加的癌症，目前看來都是減少，做C肝篩檢及大腸癌篩檢都有成效，一定可以減少罹癌者。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

肺癌 大腸癌 癌症

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