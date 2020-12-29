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遏止虐殺貓狗 國民黨籲設立動保警察

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨青年部舉行「落實動保 遏止毒殺」記者會。記者劉宛琳／攝影
國民黨青年部舉行「落實動保 遏止毒殺」記者會。記者劉宛琳／攝影

國民黨青年部有鑑於近日毒殺貓狗的事件頻傳，今天舉行記者會呼籲社會重視動物權。青年部建議政府設立有司法調查權之「動保警察」，除了有專責保護動物的業務外，在發生毒殺事件時也能以一般刑案處理。另一方面就是從地方做起，透過村里長宣導禁止毒殺貓狗，加強國人動物保護觀念。

國民黨組發會青年部今偕同文傳會主委王育敏、立委林奕華、台灣動物社會研究社執行長朱增宏，以及台灣動物保護法律研究協會秘書長尤捷平共同舉行「落實動保 遏止毒殺」記者會，希望解決近期毒殺貓狗事件頻傳之問題，落實動物保護，並向大眾呼籲禁止毒殺動物。

國民黨青年部主任陳冠安表示，年輕人最關心的其實不是意識形態和政治攻防，而是議題和政策，因此青年部在一個多月前成立青年智庫，聘請年輕夥伴來當特約研究員，用年輕人來研究年輕人關心的議題，並與許多公民團體和學者專家諮詢會談，國民黨希望透過青年力和專業力來關注更多社會議題。

王育敏表示，2017年4月她還在立法院時，就已經針對虐待動物提出提高刑責的修法並通過，但到現在為止，在執行上和人民的觀念上仍有落差，表示這些人沒意識到毒殺貓狗的行為已經是觸犯刑責，可能會處2年以下的有期徒刑。而現在動保人力不足也是政府要正視的現象，2018年全國動保檢查員153人，專職77人，兼職76年，每年的案件高達1794件，若無法給予適當人力配置很難將案件處理好。

林奕華認為，應該從國小開始就給孩子良好的動保觀念，對於如何融入教材，她會在這會期結束前找教育部、農委會共同來討論。日前她立法院提出公寓大廈管理條例相關修法，透過公約的方式讓毛小孩在社區裡安全的生活；在修憲部分，她也提出相關修法加入動物保護的觀念。國民黨未來也會持續推動人道救援、動保警察政策。

青年部助理研究員何元楷指出，今年至少已有9起毒殺貓狗事件登上媒體版面，合理推測其中有不少毒殺貓狗事件未登上媒體版面，他在聖誕夜前夕就收到民眾來訊告知新竹發生一起不幸的毒狗事件，也成為這次記者會召開的起因，他希望透過國民黨與公民團體協作，共同呼籲社會對毒殺動物議題的關心。

台灣動物社會研究社執行長朱增宏表示，毒殺動物是一個三角關係，狗會在外面被毒殺，飼主需要負一部分責任，而毒殺的人也涉及到治安的問題，但有沒有專職警察可以專案來了解，釐清問題，這樣三角的關係很重要。不只是民眾要愛狗貓，也希望立委能把它當作公共政策來推廣。

青年 國民黨

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