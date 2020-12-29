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警告路隊長！國5雪隧慢速車示警系統明上路 公告龜速車號
國道5號雪山隧道禁止變換車道，出現一輛慢速車，就恐讓後方形成長長車龍。選在元旦連假前夕，高公局明凌晨起於雪隧北向3處路段試辦慢速車示警系統，當偵測到車速低於65公里，且與前車間距超過120公尺時，就會在隧道內公告該慢速車輛車號。交通部長林佳龍今至坪林交控中心視察時則表示，現階段只是提醒，並系統不會作為取締開罰的依據。
高公局今簡報時指出，明起將於雪山隧道北向18K+273 (彎道段)、19K+672 (直線段)及26K+680 (入口段)等3處外側車道，設置示警系統，透過上游增設車牌辨識系統，結合環路線圈車輛偵測器收集車速及車距等資料，偵測正常車流下的慢速車輛，並於下游資訊可變標誌顯示該車車號後4碼，提醒駕駛人適當加速。
高公局表示，雪山隧道最低速限為70公里，示警系統主要偵測正常車流下車速低於65公里、且與前車間距超過120公尺的車輛，若遇到塞車情況，仍會偵測與前車間距超過120公尺的車輛。雖示警系統不會作為執法取締依據，但在國道不壅塞情形下，車速低於最低速限，若遭國道公路警察局取締，將處3000至6000元罰鍰。
林佳龍視察時指出，國5速限下限70公里，比一般高速公路提速10公里，三年前實施後有很好的效果，但只要有一輛龜速車，就可能讓後方車輛也降到龜速，因此在再提出慢速車示警系統，希望維持雪隧特有的速限下限70公里。
林佳龍表示，明天凌晨開始就會實施示警系統，並針對連假狀況，收集資訊後作為後續擴大實施範圍，或是再進一步精進的參考。
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