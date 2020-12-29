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寒流襲明下午氣溫個位數 氣象局說這點跟霸王寒流很像
今年入冬首波寒流要來了。中央氣象局說明天冷空氣南下，下午就會到10度以下，跟2016年的霸王寒流相比，相似點在於氣溫急遽下降，呼籲不要長時間待在低溫環境中。
氣象局技正伍婉華表示，明天冷空氣南下，北部氣溫急速下降，天氣越晚會越冷，明下午就會到10度以下，冷空氣持續影響到跨年夜、元旦當天。中部以北、東北部只有7到8度，其他地區也10度，沿海空曠地區會再低2到3度左右。
伍婉華說，今晚到明天鋒面通過後，東北風就會增強，體感溫度相當冷。目前氣象局已發布低溫燈號，南投、嘉南、高屏黃色燈號以外，其他縣市都是橙色燈號。明溫度急遽下降，提醒注意保暖，尤其心血管疾病者特別注意、農漁業提早做好防寒準備。
雨勢部份，伍婉華說，今晚到明天北部、東半部恆春半島仍有短暫雨，其他各地多雲到晴；跨年、元旦當天大台北地區還是有零星短暫雨，應注意天氣變化。
至於與2016年霸王寒流相比，伍婉華說相似點在於氣溫急遽下降，不過該次持續十度以下相對很久，這次不會像上次這麼久，但還是不要長時間待在低溫環境中。
伍婉華說，這波寒流預計周六減弱、下周日氣溫回升，不過，反聖嬰年容易不斷有強烈東北風輸送，明年初容易有低溫出現。
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