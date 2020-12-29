洋蔥式穿法易著涼！發熱衣宜穿內層 再搭羽絨外套更抗寒

利用發熱衣做「減法式」穿搭，有助於抵抗寒流低溫！中央氣象局預測跨年寒流可能帶來低於10度的氣溫，而台灣民眾近年來習慣暖冬，可能因保暖措施不足而感冒；專家建議，將合身的發熱衣貼身穿，搭配羽絨外套就能輕鬆保暖；或穿防風外套抗寒；多層的「洋蔥式」穿法則較不建議。

專家指出，當體溫每下降1度時，身體基礎代謝將會下降12%、免疫力更會下降30%；且現代人因為缺乏運動、工作時數長、壓力大、睡眠不足，容易在不知不覺中讓自己變成平均體溫36度以下的「低體溫」體質；而隨著身體保護力下降，疾病就容易找上門，因此日常保暖工作必須做足。

發熱衣穿在最內層

「面對跨年寒流低溫，可以試試看『減法式』穿搭。」專家表示，就是在最裡面穿件發熱衣，再加件毛衣、輕便羽絨外套，就能輕鬆保暖；「記得要穿在最內層！」發熱衣是透過人體自行蒸發的水蒸氣轉成熱能來保暖，所以讓衣服直接接觸肌膚才正確。

專家強調，「要挑選最合身的尺寸！」有些人覺得衣服會縮水而習慣先買大一號，但發熱衣與肌膚接觸的面積越大，發熱效果才好，穿合身的發熱衣保暖效果更好；此外，還有一點常見的迷思：「運動時別穿！」運動時產生的大量汗水浸濕發熱衣，可能導致衣服無法排濕，結果越穿越冷。

洋蔥式穿法易著涼

「除此之外，還有日韓推薦的「玉米式」穿搭，也可以試試看。」專家表示，所謂玉米式穿搭，就是精選兩件長袖衣物，外套選擇防風、保暖效果，這樣穿起來更能事半功倍，成功達到保暖效果，若手部會冷，再搭個手套就萬無一失。

至於大眾所熟悉的「洋蔥式」穿法，就是穿搭多層衣服，再依照室內外溫度調整，熱的話就可以脫掉，冷的話再穿回去；但是這種穿法的缺點有兩個，第一是脫下來的衣物拿在手上不太方便；其次就是容易在穿脫之中，因溫度差而著涼。專家建議聰明專搭保暖，否則若感冒就得不償失。

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