水情吃緊台中稻田停灌 面積達2萬公頃僅兩區部分倖免

近日北部持續降雨，桃竹苗及台中2021年第一期稻作是否停灌，中央災害應變中心將於今日開會決定，預估可能只有桃園灌區得以局部免停灌。據了解，經濟部中央抗旱會議將宣布大甲溪及大安溪下游明年一期稻作區停灌，台中市農業局表示，範圍幾乎涵蓋台中主要水稻生產區域，除霧峰及烏日部分區外，估計約2萬62公頃，但不會影響台灣糧食供應。

農業局表示，依據農委會農田水利署台中管理處公告，台中地區德基水庫蓄水率31.9%，鯉魚潭水庫蓄水率31.2%，水庫蓄水率持續下降，水情嚴峻。經濟部將於中央抗旱會議宣布大甲溪及大安溪下游明年一期稻作區停灌，範圍幾乎涵蓋台中主要水稻生產區域(除霧峰及烏日部分區外)，估計約2萬62公頃。

農業局表示，停灌影響將減少糙米供應量約6萬公噸，另蔬菜、花卉及水果等乾旱中高度敏感作物以及代耕業者、稻穀烘乾業、糧食倉儲、碾米、運輸業、農產加工業者、農藥肥料販售業者等產業也會受衝擊。至於糧食安全問題，農委會表示目前庫存稻米80萬公噸，每月約消費10萬公噸，明年1期稻作停灌，不會影響台灣糧食供應。

農業局指出，針對停灌補償、救助措施，在農民方面，沒種水稻，種綠肥或轉作其他旱作，每公頃補貼新台幣9.3萬元、沒種水稻，有翻耕或種植其他不是政府鼓勵栽種的作物，每公頃補貼8.2萬元；水稻育苗業者方面，每公頃補償2000元(每公頃以250箱育苗數乘以每箱補償8元計算)；水稻代耕業者方面，每家可以申請2台機具利潤損失補償，其中曳引機每台補償15萬到20萬元、插秧機每台補貼10萬元、收穫機每台補償20萬元，烘乾業者則補償每公噸300元利潤損失，其他補償措施農委會正研議中。