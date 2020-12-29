今年高溫破紀錄 氣象局示警：明年春天有寒流、雨仍少

中央氣象局今天舉辦年終記者會，氣象預報中心主任呂國臣說，今年台灣均溫再創新高，兩量偏少，展望明年天氣，氣溫預測正常，但仍有寒流影響機會，雨量則持續偏少。

呂國臣說，受到全球暖化環境影響，全球1到11月全球持續增暖，氣候統計平均溫度，今年已超過歷史氣候值1度左右，是1880年來歷史第二高記錄，僅次於2016年高出1.01度，反聖嬰現象持續。

呂國臣說，在這之下對台灣的影響，包含今年全台均溫屢創新高，1951年到2020年以來，今年均溫達到24.62度，高於出去年24.55，創下歷史新高，台灣高溫持續發展。

呂國臣說，今年台灣增溫是全面性，離島、高山都有，除了4月份溫度略低，1到11月普遍溫度增高，13個氣象站年均溫都有創紀錄，不只都會區，澎佳嶼、蘭嶼等離島也有，山區日月潭也有歷史新高。極端高溫也出現在嘉義、台北、大武，皆創下歷史新高。

呂國臣說，今年颱風到目前為止有23個颱風，皆為偏弱，影響台灣五個，但都沒有直接登陸，僅一個閃電颱風有侵颱，帶來雨量偏少。

降雨部份，呂國臣說今年極端少雨，東北部跟西南部降雨偏多，其他偏少。下雨月份也有分布不均，5、8月很多，6、7、9月降雨明顯偏少，整體春雨都偏少，山區降雨也不如預期。13站平均1735毫米，較平均值少472豪雨，將近兩成，是有紀錄以來第七名少雨。

就今年季節特徵，呂國臣說，今年春雨偏少，先暖後冷，梅雨季史上同期氣溫最高，梅雨季卻在5月提前結束；6月降雨不明顯；7月太平洋高壓很強，沒有颱風形成，但各地屢創高溫；8月偶有西南風但都在西南風沿海；9月降雨都東北部。整體溫度偏高，降雨偏少。

至於明年1到3月春季天氣展望，呂國臣說中東太平洋海水溫度偏低，預計持續到今年春天，春天後反聖嬰會持續消失，而反聖嬰過後那年春天，台灣東北風會明顯增強，乾冷空氣會來台灣東邊，氣溫會偏冷，西半部降雨會偏少。

呂國臣說，台灣1、2月沒有明顯偏暖和偏暖，算是正常，3月偏冷，但整體來說正常。降雨部份，1沒有多雨、少雨訊號，2、3月台灣附近降雨偏少，所以整體雨量偏少。