國5恐從今年塞到明年 林佳龍回應了

交通部高速公路局預計元旦前一天，國5會從早上9時塞到隔天凌晨0時，對此交通部長林佳龍今至高公局坪林交控中心視察時表示，除了票價優惠，南迴鐵路電氣化也通車，鼓勵民眾也能從南部進出東部；至於有無信心比過往連假塞車狀況還要好？林佳龍則說，「這個是我們期待啦」。

林佳龍指出，元旦因為有跨年、升旗等活動，預計在宜蘭、花蓮跟台東會有些壅塞，為鼓勵大家分流，南往東提供票價優惠，客運從新左營到台東來回是650元，加上聯票、返鄉票價優惠及南迴鐵路電氣化，希望大家分流，避免都是從國5進出東部，也能從南部進出東部。

對於此次元旦連假國5塞車狀況能否改善，林佳龍說，「這個是我們期待啦，也希望大家能夠配合」，國五的塞車，本身容量就已負擔過重，鼓勵大家多下載1968APP，掌握即時路況，配合交通部進行分流措施，包括上路時間、替代道路、搭乘公共運輸、大客車專用道，另外匝道儀控精進的措施，實施以來效果也非常好，「這次再加上國5慢速車示警系統試辦，希望在很困難的情況下，還能夠再進一步改善壅塞的情形」。