聽新聞
test
0:00 / 0:00
國5恐從今年塞到明年 林佳龍回應了
交通部高速公路局預計元旦前一天，國5會從早上9時塞到隔天凌晨0時，對此交通部長林佳龍今至高公局坪林交控中心視察時表示，除了票價優惠，南迴鐵路電氣化也通車，鼓勵民眾也能從南部進出東部；至於有無信心比過往連假塞車狀況還要好？林佳龍則說，「這個是我們期待啦」。
林佳龍指出，元旦因為有跨年、升旗等活動，預計在宜蘭、花蓮跟台東會有些壅塞，為鼓勵大家分流，南往東提供票價優惠，客運從新左營到台東來回是650元，加上聯票、返鄉票價優惠及南迴鐵路電氣化，希望大家分流，避免都是從國5進出東部，也能從南部進出東部。
對於此次元旦連假國5塞車狀況能否改善，林佳龍說，「這個是我們期待啦，也希望大家能夠配合」，國五的塞車，本身容量就已負擔過重，鼓勵大家多下載1968APP，掌握即時路況，配合交通部進行分流措施，包括上路時間、替代道路、搭乘公共運輸、大客車專用道，另外匝道儀控精進的措施，實施以來效果也非常好，「這次再加上國5慢速車示警系統試辦，希望在很困難的情況下，還能夠再進一步改善壅塞的情形」。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言