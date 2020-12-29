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17歲男高中罹男性女乳症遭霸凌 微創手術助重建自信

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
東元綜合醫院整形外科醫師李存昌表示，男性女乳症通常好發於青少年和老年兩種族群，其中又和遺傳、肥胖、賀爾蒙失調有關。圖／東元綜合醫院提供
東元綜合醫院整形外科醫師李存昌表示，男性女乳症通常好發於青少年和老年兩種族群，其中又和遺傳、肥胖、賀爾蒙失調有關。圖／東元綜合醫院提供

一名17歲男高中生進入青春期後發現自己身型外觀與同性「不一樣」，胸部與女性一樣有明顯隆起，讓他穿衣服沒自信，與同儕出遊時也無法坦胸露背，更遭受同儕嘲笑排擠，導致他心理留下陰影，不願上學也影響社交及課業，家人得知後安排轉學，並帶他求診整形外科醫師，經過手術矯正改善，這名高中生終於重拾自信，恢復正常生活。

東元綜合醫院整形外科醫師李存昌表示，該名高中生罹患的是「男性女乳症（Gynecomastia）」就是男性胸部呈現女性外觀，每個患者的程度皆不太一樣，嚴重的會有類似女性C罩杯以上的外觀，導致生活不便、自信心低落，進而影響學業和社交表現。

此種症狀通常好發於青少年和老年兩種族群，其中又和遺傳、肥胖、賀爾蒙失調有關，初步治療會先觀察和檢驗，排除疾病相關的問題，嚴重者或症狀影響生理及社交才會安排手術治療。

李存昌說，男性女乳症主要是因為乳腺和脂肪的增生，目前乳腺切除技術已經可以從傳統一字形的大傷口縮胸手術，進步到乳暈微創小傷口手術，傷口僅3公分以下，恢復期和疼痛感大幅減少，可配合局部抽脂，改善效果較明顯。

若是較嚴重的患者，可利用分次手術將小傷口控制在乳暈周遭，避免不必要的疤痕；隨著程度加重，會增加治療難度，但多數經由手術矯正後，可恢復成平坦緊實的胸型，出門不必再遮遮掩掩。

李存昌也指出，以往有類似症狀的患者，常常礙於不知道該求助哪一科別醫師，或是難以啟齒，長期下來造成心中承擔過大的壓力，影響正常生活和心理狀態，建議有相關問題的患者，應選擇具備整形外科專科的醫師，以及專業合格的醫療院所求診治療，在執行醫療行為才能安全有保障。

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