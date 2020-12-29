神回顧／圖戰必備！2020年度十大爆紅迷因主題你都看過嗎

迷因，到處都是迷因～

一講起「黑人問號」、「女人吼貓」你腦袋一定馬上有畫面！近年在網路上時常看到的「迷因」是指不限於實體的某樣東西，像是想法、旋律，甚至是一句話，被大量模仿、再造、傳遞。

像是「嘻哈迷因」、「政治迷因」等各種迷因社團近年快速崛起，透過二創圖片傳達各領域的笑點，「迷因」儼然成為一股網路潮流。

《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》來調查，2020年網友討論最熱烈的迷因主題，來看看你的手機是不是也都存有這些迷因梗圖讓你的幽默感隨時發威！

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NO.10 Meme Man

乍看之下以為是Air Pods的Meme Man 是一個3D人頭，2014年起緣於超現實迷因（Surreal meme），有網友用拼音錯誤的股票Stonks（Stocks）配上Meme Man，呈現毫無根據的自信，並看出主角裝模作樣的意圖。

有網友還發現Meme Man跟亞馬遜CEO傑佛瑞貝佐斯（Jeff Bezos）相似度極高，也再度引起話題。

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NO.9 吳宗憲

本土綜藝天王吳宗憲也成迷因素材啦！表情豐富的吳宗憲時常在個人粉絲專頁PO出自拍，從右下往上拍的「死亡俯角」到45度的仰拍都有，嘟嘴、驚訝、眼中泛淚的表情樣樣來，連收工後面露疲態也不忘來一張。

網友將吳宗憲與各動漫角色P在一起，並將角色名全部加入「憲」字，像是憲渦鳴人、憲索、米憲達，吳憲列車等，其他還有大腸麵憲、持憲等，只能說網友真的太有創意啦～

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NO.8 美國隊長電梯打架

﻿一言不合就出手！美國隊長電梯打架圖是來自於漫威電影《美國隊長2：酷寒戰士》、《復仇者聯盟：終局之戰》的電影橋段。

此迷因通常會配上許多冷笑話，或是過時的梗，像是「軟糖很難過會變什麼？QQ軟糖」、「我要跟你說一件事實、兩件80」，是不是一聽就秒翻白眼，搭配這張圖的背景，營造出講錯話或不好笑的圍毆場景，讓無聊的冷笑話瞬間升級！

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NO.7 哆啦AV夢

「小夫，我要進來了！」看過一次就回不去的「哆啦AV夢」，雖然看過的人狂哀嚎「毀人童年」、「還我哆啦A夢」，但腦洞大開的二創作品也成為今年的熱門迷因啦～

同人作品「哆啦AV夢」是中國作者禾野男孩的創作，這部作品的劇情相當獵奇，作者本人也評價為「低俗的搞笑漫」，故事中揭露小夫與胖虎的秘密，雖然目前該作者的微博帳號已被封殺，但「小夫我要進來了」這句話相信已經永留在看過這部作品的人的心裡了。

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NO.6 我就爛

當看到陽光帥氣的男孩露出一口潔白的牙齒，配上豎立的大拇指，已經不是你想像中正面的形象了，圖片配上「我就爛」，簡潔有力，表示「自暴自棄」、「坦然面對自己之不足」等情境。

這張迷音圖來自圖庫網站 PeopleImages.com，圖片作者為丹麥攝影師 Yuri Arcurs、模特兒為Sean H.，且自己爛不夠，更延伸出「你也爛」、「大家一起爛」、「全部爛死最好！爽啦」等系列，讓網友直呼「這系列真的超好用」、「爽啦！我就爛」、「我爸媽每次唸我我都回這張圖」。

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NO.5 PS5

主機造型一曝光就造成話題的PS5，也成為今年的爆紅迷因主題啦！流線型外型、黑白配色搭配開機的藍色光線，設計感十足，但還是難逃網友的創意魔掌！

網友將PS5惡搞成鴨子的嘴巴、《FF最終幻想》克勞德的武器、《遊戲王》海馬瀨人、《JoJo》的波魯納雷夫頭髮，讓網友直呼「無違和」、「本來覺得還好，看到這個都想買了」。

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NO.4 黑人抬棺

「登～登登登登～登登登登登登登登」看到這串字腦裡是不是已經有畫面了，今年被大量轉傳的「黑人抬棺」，是來自非洲迦納的地方喪禮，明明是感傷的畫面，配上電音卻帶來一種莫名的趣味。

這些影片被大量剪輯於一些玩命、驚悚、白目行為的片段後方，除了迷因梗圖外，更在台灣掀起一股模仿潮，先前YouTuber《反骨男孩》也拍片模仿，卻因為臉塗黑造成不小爭議。

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NO.3 吉卜力大喜利大賽

今年在社群媒體上掀起颶風「吉卜力大喜利大賽」，絕對是熱門迷因之一！吉卜力工作室在官網釋出400張劇照，網友立刻在Twitter 發起「第一屆推特吉卜力大喜利大賽」，本來嚴肅的劇情，配上網友們搞笑創意又接地氣的文字，讓人笑到噴飯。

社群小編當然沒放過這波吉卜力熱潮，不僅各品牌大玩改圖，公部門也跟上用吉卜力宣傳政策、推廣觀光。

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NO.2 吉娃娃

網路上有許多動物迷因，其中「吉娃娃」絕對稱得上是「動物迷因王」，吉娃娃凸眼吐舌的招牌表情，讓網友爆笑「真的超『吉』掰」！超有創意的網友將各種與「吉」有關的詞語、物品都換上吉娃娃的臉，像是「攻吉」、「反吉」、「北吉熊」、「霧吉必反」等，配上吉娃娃的臉，讓笑點瞬間飆升100倍。

有網友將吉娃娃與前高雄市長韓國瑜、小黃瓜合在一起稱作「韓吉」、「瓜吉」，還有網友以及娃娃為題材製作一首「吉娃娃之歌」，YouTube觀看突破百萬，「動物迷因王」的位子吉娃娃當之無愧。

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NO.1 葉美琪甘安捏

「餘音繞樑，三日不絕」絕對是甘安捏的最佳寫照，演員方岑2004年在鄉土劇《台灣龍捲風》飾演壞女人葉美琪，口頭纏「甘安捏」的洗腦程度跟苗可麗「X哩去死啦」有得拼，超有才的網友剪出「甘安捏」魔性影片，包你看完只說得出「甘～安～捏」。

由於影片實在太洗腦，網友還把「甘安捏」翻成法文、日本，甚至引起IG發起「gun-a-ne」模仿挑戰，專屬台灣的本土迷因也讓「甘安捏」成為2020年10大迷因主題的第一名！

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【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年01月01日至2020年12月22日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『2020爆紅迷因』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」