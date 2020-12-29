搶救心臟病患者急症患者 亞大醫成立心臟血管中心

一名56歲男性過去經常抽菸喝酒，但為了減肥，平均每月跑量80公里，不料去年底卻連跑500公尺都相當吃力；另名66歲男性雖有高血壓卻無控制，近來經常覺得胸悶，兩位患者均三條冠狀動脈嚴重阻塞，透過冠狀動脈繞道手術治療後，兩人才獲新生。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，上述兩位患者都是因冠狀動脈嚴重阻塞接受治療，冠狀動脈是供應心臟氧氣及養分的血管，當狹窄、阻塞時，就會出現胸悶、胸痛、氣喘、心跳加速、頭暈、冒冷汗等症狀，若能於確診當下立即接受治療，則可免於日後心肌梗塞造成猝死的風險。

他說，冠狀動脈繞道手術猶如為阻塞的道路，另闢一條高速公路，在未切除原本冠狀動脈狹窄處的情況下，取腿部大隱靜脈或胸腔內壁內乳動脈的血管，一端連接冠狀動脈，一端連接主動脈，將主動脈血流繞過阻塞處，達到冠狀動脈未阻塞的部位，以提升心肌的血液循環，亞大醫院創院4年來，已執行逾百例開心手術，成果顯著。

亞洲大學附屬醫院心臟內科主任王宇澄說，亞大醫院開院至今，已經完成4099例心導管手術，其中包括193例急性心肌梗塞案例。為提供全方位醫療服務，於今年12月成立亞大醫院心臟血管中心，在心臟內外科全力合作下，可治療心血管各種急重症病患，如急性心肌梗塞與慢性冠狀動脈疾病等心血管疾病、心臟衰竭與各種心律不整的問題，對急性心肌梗塞之重症病人，提供24小時緊急心導管冠狀動脈擴張手術之醫療服務，盼能為中彰投民眾提供最好的健康照顧與醫療品質。

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