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今白天微熱 強寒流明報到急凍3天！氣溫驟降15度比2016霸王寒流還狂

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強寒流明報到急凍3天 氣溫驟降15度比2016霸王寒流還狂

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
入冬首波寒流周三報到。本報資料照片
入冬首波寒流周三報到。本報資料照片

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，明起寒潮爆發，氣溫急凍，比2016霸王級寒流溫度的下降還急遽，跨年當天嘉義以北只有5度。

吳德榮說，今晨台灣上空有稀疏的中層雲，降雨不明顯。最新歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今天為寒流來臨前的空檔，各地晴時多雲，白天微熱，高溫約28至31度，晚偏涼，低溫約17、18度。

各地區平地氣溫如下：北部17至28度、中部17至31度、南部18至31度、東部17至28度。

吳德榮說，這一波寒流與2016年元月霸王級寒流比，大約弱了3度，故無法相提並論；但仍是強寒流，不可小覷。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，明日寒潮爆發，氣溫劇降、天氣急凍；明晚北部空曠地區已降至7度左右、都會區降至9、10度；24小時氣溫劇降達15度，比2016霸王級寒流的下降還急遽，千萬要注意保暖。

周四（31日）晨，北台率先降至此波寒流的最低氣溫，北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度。其他地區則在跨年（31日）夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。

吳德榮說，元旦白天起至下周日，冷空氣逐日減弱；氣溫逐日回升，但因夜間有輻射冷卻效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。下周一下一波鋒面接近，水氣增多。

他表示，最新歐洲模式模擬，這波寒流秉性乾冷，故只有在明日冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；明晚北台灣轉乾、雨漸停。

吳德榮說，周四起至下周日、大台北多雲時晴、桃園以南晴朗穩定，東半部則為多雲偶有零星短暫雨的機率。因此，跨年西半部送「最後夕陽」活動，都是理想的。

他表示，元旦清晨、東半部仍有些低層雲，偶爾還伴隨局部零星小雨，迎「曙光、日出」的活動，大部分地區還算理想，但有些地區則略受干擾。

至於會下雪嗎？吳德榮說，最新歐洲模式模擬並無改變，800米高度的大氣，於明晚至周四，氣溫已降至零度以下；而北部明晚雨漸停歇；故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，似乎於只有在明傍晚至晚間，還有少量飄雪的機率。而太平山則在明晚至周四也有一些類似的降雪機率。

吳德榮說，由於此波寒流在高度800至2000米的大氣，氣溫降得特別低（零下2至零下4度），即使水氣條件未能完全配合，這些低海拔800至2000米迎風面的山脈，也會有一些少見的自然現象（結冰、霧淞…）可以觀察。至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪條件就很更差了。

寒流 吳德榮 跨年

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