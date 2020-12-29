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影／台灣指揮第一人莊東杰 返台「傾心貝多芬」

聯合報 / 記者陳宛茜／台北即時報導
指揮家莊東杰。圖／新象．環境．藝之美文創提供
指揮家莊東杰。圖／新象．環境．藝之美文創提供

同時擔任國外樂團音樂總監與音樂廳藝術總監的台灣指揮第一人──莊東杰，闊別一年八個月後回到台灣與樂迷見面，攜手鋼琴家魏樂富、諸大明、汪奕聞及國立台灣交響樂團，為貝多芬生日週年獻上其壯年時期的最精彩的三首曲目──第三、四、五號鋼琴協奏曲，1月7日於台北國家音樂廳獻上音樂會「傾心貝多芬：第三、四、五號鋼琴協奏曲」。

莊東杰出身於音樂世家，父母莊思遠、張美玲，舅舅張正傑及外公張崑地，都是台灣音樂界深具影響力的演奏家與教育家。莊東杰從小學習法國號及鋼琴，11歲即首次公開演出音樂會。在音樂家庭中成長，音樂之餘他就像呼吸、陽光、水，每天一起床就會在那裡、不需要去爭取的東西。他因而一度迷失自我，無法真正體會到音樂對人生的重要性，轉而去探索別的領域，赴美國著名的普渡大學主修統計學。

普渡大學是一所沒有音樂學系、理工氣息非常濃厚的大學，莊東杰在這段離開音樂圈、接觸了截然不同生活圈的時光，反而找回了自我，找到音樂在他人生中的定位，認知到「沒錯！我從出身時就注定是一個音樂家，我爸媽給了我很重要的DNA，而音樂完整了我。」

統計學出身的背景，對他日後的指揮之路有顯著影響。莊東杰比喻當指揮拿到樂譜，就像作曲家給了你一個建築的藍圖，指揮必須先將它拆解，才能夠重新拼裝。在團練之前，指揮家做的解構功課如果夠完整、夠具邏輯性，就能用最簡單、最直接的方式和樂團團員溝通你對曲目的看法，樂團也會更快抓住重點，之後奏起來會輕鬆許多。

大四時再度確立投身音樂的志向，莊東杰先後進入費城寇蒂斯音樂學院、德國威瑪李斯特音樂學院攻讀指揮，師承美國指揮馬克‧吉布森（Mark Gibson）、瑞士指揮古斯塔夫‧麥爾（Gustav Meier）、德國指揮名師奧圖－維爾納‧繆勒（Otto-Werner Mueller）及威瑪名師尼古拉斯‧帕斯奎（Nicolás Pasquet）。隨後他在歐陸深耕多年，一路摘下馬勒指揮大賽銀獎、蕭提國際指揮大賽銀獎（首獎從缺）與哥本哈根馬爾科國際青年指揮大賽桂冠，曾客席BBC交響樂團、奧斯陸愛樂、德勒斯登愛樂等知名樂團。

在莊東杰看來，貝多芬的鋼琴協奏曲在第三號達到成熟，與之後譜寫的第四號、第五號，每首都有著極高的獨創性，好像來自三個截然不同的世界。在這一場音樂會中接連演出，彷彿見證了貝多芬創作這三首曲子的十年光景中，如何不斷重新定義鋼琴協奏曲──將其從證明作曲家鋼琴能力的工具，變成一個更高尚的純音樂表現；他更把樂團從伴奏的角色，提升到與鋼琴獨奏對抗的角色。

「貝多芬非常喜歡挑戰傳統，他不做類似的東西」，莊東杰表示，貝多芬希望每首曲子都有獨特亮點，讓人覺得「怎麼可能這樣寫？我沒聽過有人這樣寫。」所以你看他的第三、四、五號鋼琴協奏曲，每一首的第一秒鐘都要讓你跌破眼鏡，「他絕不屈服鋼琴協奏曲既有的範疇和老套的敘事方式，就是要讓你第一秒鐘就傻眼！」

交響樂團 貝多芬 音樂會

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