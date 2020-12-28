「還我母語運動」32周年 重返「客家風雲」創刊地揭牌

「還我母語運動」邁入32週年，客委會今（28）日邀請多位客家雜誌創辦人及還我母語運動發起人，重返客家雜誌創刊地（台北市建國南路一段279巷），為客家雜誌社創刊紀念地標進行揭牌儀式。客委會副主任委員鍾孔炤代表客委會主委楊長鎮出席，他表示，希望客家年輕後生在透過尋找歷史景點的過程中，看到前人為客家族群爭取相關權益的無私奉獻，齊心傳承客家語言文化。

活動現場，邀請到鍾孔炤、邱榮舉、梁景峰、鍾春蘭、黃安滄、魏廷昱等客家雜誌創辦人及家屬、以及「還我母語運動」大遊行主要發起者林光華，還有推動廣電法修法起草人葉菊蘭等人重返雜誌創設地，共同為雜誌社創刊紀念地標進行揭牌。客家公共傳播基金會董事長陳邦畛也派出「講客號」直播行車動到現場，以廣播數位匯流方式，由講客廣播電台台長徐智俊擔任主持人，邀請鍾振斌、林一雄、邱榮舉、林光華等客家運動前輩登上講客號，與國人暢聊當年創辦客家雜誌及開啟客家運動的艱辛過程。

「客家風雲」創刊於1987年10月25日，由9位創辦人籌措資金創立，不單介紹客家人文地景，更深入政治與社會層面議題，確立客家新價值，奠定客家公共事務推動基礎，更於1988年底串聯各界促成12月28日「還我母語運動」大遊行，該場遊行所提出推動客語教育、開放客語廣播電視、修改廣電法對方言的限制等訴求，如今已逐一實現。

鍾孔炤表示，今日是「還我母語運動」大遊行32周年，特別挑選「客家風雲」雜誌創立地點作為客家事務推動的起始點，就是因為「客家風雲」雜誌的創立，啟蒙了1988年12月28日「還我母語運動」，讓客家族群不再隱形及埋沒，也期望透過地磚的鋪設，吸引往來路過民眾目光，讓客家歷史記憶持續流傳。