揪團挑戰極限！桃園青年體驗學習園區　1、2日遊享優惠

位於桃園，設置有60項極限挑戰項目的「TYAC桃園青年體驗學習園區」，至2021年3月底前，推出結合冒險、觀光、生態的「極限秋冬」方案，共有1、2日遊可供選擇，揪滿20人即可享優惠價，還可加贈水上獨木舟體驗。

2019年4月開幕的桃園青年體驗學習園區，鄰近永安漁港，提供一系列高低空及自我確保挑戰設施。除了戶外體能運動場常見的平衡木、攀繩之外，另還有高低空探索設施、攀岩、滑索、搖擺斷橋、巨人梯等項目，另外近期新增讓挑戰者在空中抓著木柱、一格一格往上爬的「蜈蚣之柱」，或是在木柱上插入木棍、逐步攀爬的「插木柱」等項目，總數已達60項，均是獲得美國ACCT認證。