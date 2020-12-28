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揪團挑戰極限！桃園青年體驗學習園區 1、2日遊享優惠
位於桃園，設置有60項極限挑戰項目的「TYAC桃園青年體驗學習園區」，至2021年3月底前，推出結合冒險、觀光、生態的「極限秋冬」方案，共有1、2日遊可供選擇，揪滿20人即可享優惠價，還可加贈水上獨木舟體驗。
2019年4月開幕的桃園青年體驗學習園區，鄰近永安漁港，提供一系列高低空及自我確保挑戰設施。除了戶外體能運動場常見的平衡木、攀繩之外，另還有高低空探索設施、攀岩、滑索、搖擺斷橋、巨人梯等項目，另外近期新增讓挑戰者在空中抓著木柱、一格一格往上爬的「蜈蚣之柱」，或是在木柱上插入木棍、逐步攀爬的「插木柱」等項目，總數已達60項，均是獲得美國ACCT認證。
業者表示，由於園區採戶外空間，並且團隊可以透過設施增加情感與凝聚力，因此也成為另類的尾牙、春酒新選擇。因此本次規劃1、2日的行程方案。1日遊方案中，可以體驗蜘蛛網、飛越毒龍潭等25項體驗項目。2日遊則是加入高空蔓藤路、獨木橋、過五關、信心擊球等高空體驗項目，讓團員們挑戰自我極限，另外也包含住宿與BBQ烤肉。凡揪滿20人，1日遊每人799元起；2日遊每人1,999元起，均可加贈免費的水上獨木舟體驗。
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