跨年急凍！全台10度以下高山恐下雪

寒流來襲，跨年全台急凍。中央氣象局今天指出，周三(30日)開始氣溫一路溜滑梯，到跨年夜、元旦平地都有都有10度以下低溫。氣象局下午針對全台發布低溫特報，苗栗以北及宜蘭等七縣市恐6度以下，且1千公尺以上山區有機會下雪，民眾外出要記得注意保暖。

氣象局預報員劉沛藤表示，受到寒流來襲影響，30日開始大台北地區白天還有17、18度，但過了中午以後，溫度將會越來越低，到晚上就低於10度，這樣的冷空氣持續到元旦以後，氣溫都維持在8到10度左右，有心血管疾病，或出去跨年、元旦升旗的民眾，一定要注意保暖。要到一月二日溫度才會逐漸回升，但僅有11、12度。

氣象局下午針對全台發布低溫特報，橙色燈號(非常寒冷)包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣氣溫可能6度以下；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度或以下氣溫發生的機率。

另外，黃色燈號(寒冷)包括南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣，氣溫恐10度以下。

劉沛藤表示，30、31日水氣多，北部山區一千到兩千公尺的山區有賞雪機會，如宜蘭太平山、周邊雪山山脈、中央山脈北邊，拉拉山都有可能降雪，這些山區道路也可能結冰，道路因低溫濕滑，民眾往來交通要特別留意。