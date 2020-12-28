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寒流來襲跨年急凍！公路總局公布四大易結冰路段

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
寒流來襲公路總局公布易結冰路段。圖/公路總局提供
寒流來襲公路總局公布易結冰路段。圖/公路總局提供

為因應寒流侵襲，引致部分路段下雪或路面結冰危及用路人安全，公路總局依據氣象局低溫特報及最新氣象情資，綜合評估12月30日夜間起至1月1日路面結冰高潛勢路段。

易結冰路段包括台7線北橫公路、台7甲線宜蘭支線、台8線中橫公路、台14甲線合歡山公路等4條路線，上開路段均已完成橫向單位聯繫及部署規劃作業。

公路總局表示，請用路人留意上述4條路線管制訊息，並機動成立緊急應變小組監控守視，指派氣象顧問監控氣象局最新情資及時調整因應，監控期間公路總局將依氣象局最新預報模式及保全回報情資，提早於3小時前發布管制訊息，告知路段管制方式。

公路總局表示，為避免駕駛行經低溫高山路段，可能造成身體不適，進而影響行車安全，請用路人評估身體狀態，並做好雪地開車注意事項。

公路總局將嚴密監控路況，除增派保全人員巡查回報外，並加強路況資訊之揭露，倘若發現路面有結冰之虞，將會管制限掛雪鍊通行，或進而預警性封閉等作為，由於寒流侵襲期間相關道路管制通行作為將影響民眾通行，籲請用路人密切注意公路訊息預為規劃行程。

公路總局轄管道路路況訊息，民眾可透過公路總局全球資訊網、省道即時交通資訊APP、公路路側可變資訊系統、警察廣播電臺、國家公園管理處等瞭解最新路況訊息。

氣象局 情資

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