見證大稻埕百業興衰...80年新慶利碾米廠 登錄歷史建築

位於北市迪化街一段的「新慶利碾米廠」，為北市唯一保存完整且仍在營運的碾米廠，店面外觀為傳統閩南式建物，店內還保留2層樓高的打米機具，經營逾80年、傳承4代，見證大稻埕百業興衰，北市文資會今審議時認為，若能完整保留為「文化界福氣」，文資委員最終一致同意將其登錄為歷史建築。

新慶利碾米廠約興建於清末年間，第1代創辦人鄭查某於日治時期開設碾米廠，戰後1945年從搬遷至迪化街一段257號，店內除有高及屋頂、約2樓高的打米機，能把稻米送至2樓，並篩輾掉粗糙的米糠，再將糙米打成白米，此外，還有早年留下的斑駁木桌、錢櫃、米倉等。

新慶利碾米廠第四代鄭錦秀表示，每包米十分沉重，在狹小的店面空間僅能靠人力搬運，工作吃重勞累，但賣米利潤低，老一輩無力支撐，年輕一代也因辛苦不願接手，但又捨不得傳承四代的碾米廠就此消失，因此近年積極推廣，歡迎社會大眾前來參觀。

建築師呂大吉指出，早年大稻埕地區曾有約46家碾米廠，但如今北市僅剩新慶利碾米廠尚存且維持運作，現在面臨後繼無人的困境，經家族10多年的討論後，目標先著重在取得建物文資身分加以保存，後續再提修復再利用計畫。