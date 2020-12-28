衝刺口罩買氣 業者推台灣百岳等各種聯名款口罩

中央社 / 彰化28日電

秋冬防疫專案啟動，為衝刺口罩買氣，有業者推出台灣之美百岳口罩，以台灣百岳為主題；也有業者和台中大甲鎮瀾宮等單位合作，推出聯名款口罩，衝買氣同時也建立品牌形象。

中央流行疫情指揮中心從12月1日起啟動秋冬防疫專案，說明為防範新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情擴散，從12月1日開始，民眾進入醫療照護、大眾運輸、生活消費、教育學習等八大類場所應佩戴口罩。未依規定佩戴口罩，經勸導不聽者，由地方政府裁罰新台幣3000元以上1萬5000元以下罰鍰。

為了提升口罩買氣，位於彰化縣埔心鄉的口罩國家隊聚茂生技公司在耶誕節前夕推出耶誕圖案口罩，最近則是推出「台灣之美-百岳口罩系列」的特色口罩，限量20萬個。

聚茂生技公司總經理賴明毅接受媒體聯訪時說，台灣百岳口罩總共有10款，特別挑選最令人耳熟能詳的玉山、雪山、奇萊山等百岳，包裝在手繪的精美信封內，除了自用之外，也可收藏。

有業者配合節日推出不同圖案的口罩，但以生產口罩聞名的華新醫材公司，則是不斷開發和其他產業公司合作的聯名款口罩，拓展銷路也建立品牌形象；華新醫材集團行銷企劃專員徐誌遠向中央社記者表示，秋冬防疫專案規定進入八大類場所要戴口罩，他們都和八大類場所相關的企業合作推出聯名款口罩。

徐誌遠指出，像是他們和伍佰演唱會主辦單位合作推出演唱會專用的口罩，也有健身房業者跟他們洽談推出聯名款的運動專用口罩，在健身房不管跑步或騎飛輪時戴上運動專用口罩，都不會覺得悶，而他們也規劃和寺廟合作推出遶境活動專用的口罩，同時推出遶境口罩禮盒，希望藉由聯名款的方式衝刺口罩銷量，也建立品牌知名度。

口罩 品牌 遶境

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