國光副董愛子跑步猝死 醫師：運動時胸悶應馬上停止

國光客運副董事長王應傑兒子王怡中驚傳在練跑時猝逝，享年39歲。王應傑受訪時說，可能因天氣轉涼而發生意外。對此，台灣高血壓學會理事長暨台大醫院心臟內科教授王宗道表示，溫度降低可能會誘發血管收縮，心肌梗塞發作的風險提升五至十倍，因此運動時若感覺胸悶，就應該停止，不可勉強。

王怡中身體健康，平時有運動習慣，更是鐵人三項的健將。但可能應天氣轉涼，到台大練跑，剛跑沒多久就昏倒，雖緊急裝上葉克膜並做心導管手術仍宣告不治。

王宗道表示，有些人可能有慢性心血管阻塞狀況，平常可能稍微會喘、胸悶，但因為血管長出側枝循環，活動個三、五分鐘，便感到舒服，而不以為意。

另外，有些人可能真的從來沒有症狀，但從未驗過血糖、血壓和血脂，不知自己有三高問題，但可能在突然劇烈運動後，造成血管阻塞猝死。

他說，就算沒有症狀，也應定期檢查三高，並注意菸酒、飲食和體重。尤其家族中有人在60歲前罹患心肌梗塞者，更應注意。而現在也有冠狀動脈電腦斷層，可揪出潛在的心肌梗塞患者，也可在健檢時自費檢查。

王宗道說，長期運動雖然對心血管有保護作用，但運動當下，若感覺到胸悶就應該馬上停止。一般來說，運動時的心跳極限為[（220-年齡）乘以85％]，現在智慧裝置普遍，民眾也可利用智慧手環等監測自己的心跳。不可超過極限。