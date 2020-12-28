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停車繳費未即時傳輸 5年超收1.18億

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
國民黨立委林思銘指出，6都加上新竹縣、市，停車費重複超收的金額5年累計高達1.18億，1年溢收2,360萬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
國民黨立委林思銘指出，6都加上新竹縣、市，停車費重複超收的金額5年累計高達1.18億，1年溢收2,360萬。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「停車費重複超收的金額，5年累計高達1.18億！」國民黨立委林思銘28日指出，手機有上百種停車繳費APP，各縣市均提供多元繳費管道，但有些系統在民眾繳款後，資料未即時傳輸，以致民眾重複繳交停車費；交通部、局官員表示，已透過網路或郵簡辦理退費。

停車費重覆繳交

林思銘表示，有民眾陳情，11月30日在新竹縣竹北市路邊停車場停車，當天下午14:28持繳費單到7-11繳費20元，但隔天又接到APP通知，同一筆路邊停車費凌晨1:00由「麻吉付」系統再次完成付款，重覆繳交。

「民眾認為20元是小事，但從現代資通訊科技看來，資料的即時傳輸、勾稽，或綁定止付理應不是難事。」林思銘說，進一步了解6都與鄰近縣市辦理情形，驚覺6都加上新竹縣、市，停車費重複超收的金額5年累計高達1.18億，1年溢收2,360萬，以每筆停車費40元計算，相當於每年有高達58萬筆重覆繳交的停車費。

繳費資料未及時更新

林思銘指出，現在上百種停車繳費APP，銀行、信用卡、ETC、第三方支付，還有各地方政府自行開發的系統，各縣市均提供多元化繳費管道。但繳款後資料未即時傳輸，像4大超商至今仍採半夜批次傳輸方式上傳，白天收費後隔天凌晨才上傳資料，產生「空窗期」導致民眾重複繳交停車費。

政府積極辦理退費

交通部路政司簡任技正王基洲表示，民眾透過金融電信業者綁定定期繳納，地方政府都會退回原帳戶；如果用行動支付，也會退還到原行動支付帳戶；地方政府都設有查詢網頁，民眾可前往查詢，直接繳納的話，地方政府如台北市會用郵寄方式通知；25日已研擬積極辦理退費事宜。

台北市政府交通局停車管理工程處科長謝君毅說，若用郵簡方式寄出，民眾無須負擔任何手續費，政府會吸收，因為各項繳費有資訊流的誤差，會儘量把誤差減少；新北市交通局停車營運科長許芫綺則說，ibon機可即時匯整，若查到有繳就不會重複繳費。

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