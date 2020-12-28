紅豆產季來臨 價格低落屏東農民憂血本無歸

12月至明年初是國產紅豆產季，但今年受疫情與氣候影響，紅豆價格從去年每公斤38元，跌至33元，讓屏東紅豆農花費近百日心血，幾乎血本無歸，也期盼農政單位祭補救措施。農糧署南區分署表示，目前仍研議補貼價格，也鼓勵盤商用較好價格來協助農民。

萬丹紅豆農指出，屏東縣今年紅豆開盤價為36元，較去年38元還少，昨天甚至開出33元收購價格，讓紅豆農欲哭無淚。

紅豆農表示，今年秋季雨量分布不均，影響紅豆開花與結果量，導致紅豆品質受影響，預估每分地的產量會從近400減至300多台斤，還可能更低，若以33元收購價換算，農民種植紅豆，耗時近百日，再扣除每分地付出近9千元必要成本，一分地大約只能收益約3千元，還不及成本的三分之一。

至於紅豆價格下跌的原因，農糧署南區分署指出，今年受疫情，銷售通路也連帶減少，國內消費能力也跟著改變，即使今年預估的紅豆產量較少，卻仍有存貨，進而讓盤商庫存壓力跟著增加。