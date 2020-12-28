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首波寒流周三來襲！16縣市「非常寒冷」 低溫下探6度以下

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跨年急凍！16縣市橙燈警示防6度以下低溫

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
中央氣象局發布低溫特報，提醒民眾留意。圖/氣象局提供
中央氣象局發布低溫特報，提醒民眾留意。圖/氣象局提供

中央氣象局表示，30日寒流迅速南下，各地氣溫明顯下降；30日下午起至1月1日各地氣溫明顯偏低，有10度以下氣溫發生的機率。30日晚起局部地區有6度以下氣溫(橙色燈號)發生的機率，請注意防範。

後氣象局表示，30日下午至31日白天低溫區域。

【橙色燈號(非常寒冷)】

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣有6度以下氣溫發生的機率；新竹市、台中市、彰化縣、雲林縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率，請注意防範。

【黃色燈號(寒冷)】

南投縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有10度以下氣溫發生的機率。

注意(警戒)事項

加強保暖，使用瓦斯熱水器及電暖器具應注意室內通風及用電安全；預防低溫導致之呼吸道及心血管疾病、避免長時間逗留在寒冷環境，確保兒童之頭、頸、手和腳部溫暖，關懷老人、遊民及弱勢族群避寒措施。

氣象局提醒，冬季為流感好發季節，請注意手部衛生與咳嗽禮節，落實生病在家休息；農作物及水產養殖業注意寒害。

根據中央氣象局定義，黃色燈號：平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號：平地最低氣溫攝氏6度以下或平地最低氣溫攝氏10度以下且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下；紅色燈號：平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。

氣象局 新竹

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