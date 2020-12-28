先手術？先化療？ 北榮AI系統預測大腸癌最佳治療組合

衛福部國健署統計，大腸直腸癌高居國內十大癌症發生人數之冠12年。患者若是第三、第四期，因癌細胞轉移，除手術外，還需合併化療、免疫、放射治療等輔助，各種治療組合讓患者感到不安與無助。

台北榮總結合醫療大數據及AI人工智慧技術，建立治療分析模組，協助醫師為病人打造專屬化療程。北榮大腸直腸外科主治醫師姜正愷表示，預計明年第二季可實際用於病患，並推廣至其他醫療院所。

姜正愷表示，大腸直腸癌治療主要以手術切除腫瘤為主，搭配化學治療、標靶治療或放射治療為輔。但在治療時還必須考慮腫瘤位置、大小，以及手術後能否保留肛門等棘手問題。過去在為病人解說病情時，僅能依據過去的癌症統計資料為病人解說可能的存活率和復發率。

他說，大腸直腸癌的五年存活率第一期為九成、第二期八成八、第三期八成二，第四期則大幅將低至二至三成。而第二期的患者約有一至二成發生轉移，第三期患者則約四成至五成。

然而若是先手術後化療，或是單純進行化療，可能存活率或是復發率會有不同。因此北榮透過2010年至2019年的5000名病患大數據，結合影像資料、電子病歷和實驗室數據，獲取疾病發展與病患數據的普遍規律。

大腸直腸外科主治醫師黃聖捷則表示，這套系統當新患者前來就診時，醫師可依據患者的狀況鍵入年齡、腫瘤大小等各項參數，從過去類似患者的歷史記錄中比對測量患者的相似程度，就能更精準的向病人解釋目前的疾病狀態，以及選擇不同的治療方式可能的預後效果，輔助醫師臨床決策，制定個人化治療。

姜正愷表示，北榮目前收治的大腸直腸癌病患為全國最多，每年約有1000人就診，因此累積的臨床經驗及病歷資料庫數據，在患者相似性研究相當具有代表性。而原始模型經過一年的測試和自主學習，準確度也從82％提升至90％系統，預計明年第二季可實際用於臨床診治。