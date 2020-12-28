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國健署、農委會共推「食民曆」：吃進營養素健康又實惠
衛生福利部國民健康署與農業委員會農業試驗所今推出「食民曆」，針對民眾可能攝取不足，或是能維持健康的重要營養素，融合24節氣的概念，推出「每月一星」當令食材與對應料理食譜。
國民健康署署長王英偉表示，健康並不是吃飽而已，如果吃得不均衡，會導致維生素、礦物質等微量營養素缺乏，可能造成健康的危害、甚至疾病的產生。
根據2013至2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，國人在六大類食物中，蔬菜類、水果類與乳品類未達建議量，也導致多數民眾缺鈣、成年女性缺鐵等不同生命周期之營養素缺乏。
行政院農委會農業試驗所所長林學詩表示，台灣四季盛產各式農產品，「食民曆」便是以營養素為出發點，推薦當季盛產、容易取得的農產品，這樣既可吃得新鮮營養，也可減少食物碳足跡。
11月、12月、1月推薦的時令食材分別為地瓜、毛豆、芥蘭菜，料理網紅Amy現場示範這三月的推薦料理，分別為薑汁地瓜湯圓、三色什錦炒雞丁、蠔油芥藍炒牛肉，希望讓料理新手也能輕鬆學會。
Amy提醒，台灣地瓜品質好、風味佳，是入菜料理的好食材，蒸、煮、燒、烤都適宜。在挑選地瓜時，要記得選擇外觀呈現紡錘形狀、堅實飽滿，且表皮平滑無凹凸或小黑洞的，才是好品質的地瓜。
●「食民曆」手冊電子檔下載連結：https://pse.is/38czhvm
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