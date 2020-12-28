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低溫來襲 農漁產慎防寒害台南市府提對策

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
低溫將來襲，台南市府農業局針對農漁產慎防寒害提對策。圖／台南市政府農業局提供
低溫將來襲，台南市府農業局針對農漁產慎防寒害提對策。圖／台南市政府農業局提供

新一波低溫來襲，農漁業恐傳出災情，台南市長黃偉哲說，台南棗子正值產季，鳳梨、番石榴、木瓜、洋香瓜、小果番茄等正值生長期，不耐低溫養殖物如虱目魚、石斑魚等，都有可能發生寒害，農漁民朋友要慎防寒害。

依據中央氣象局發布氣象資料，12月30日至明年1月2日各地天氣寒冷，中部以北及東北部地區氣溫僅攝氏7、8度，南部及花東也只有10度左右，氣溫將驟降，可能對當季農漁畜產業造成危害。

台南市政府農業局建議，水稻育苗場於冷氣團來臨時，應用塑膠布覆蓋秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後要立即掀開塑膠布；未插秧田區請等寒流過後再行插秧；已完成插秧田區，田間灌溉宜保持3至5公分水位，氣溫回升後再恢復正常灌溉水位。

棗子、香蕉、木瓜、番石榴等已屆採收者，應加強果實套袋或全株包覆及表土覆蓋等防寒設施；鳳梨等正值生長期，應增施鉀肥、鈣肥，增加作物耐寒力；寒流過後，在葉面上噴灑低濃度氮肥等營養液，可促進植株與果實恢復生長，減少損害，若有受害，應修剪受害枝條、葉片及疏花、疏果。

不耐寒的葉菜類蔬菜，可採收應立即採收，未採收應加強畦溝灌水管理；西瓜、洋香瓜等瓜菜類，可設置隧道棚防風，以達防寒效果；小果番茄等果菜類，應適當提高土壤溼度、避免土壤過度乾燥，以達保溫效果。

不耐低溫養殖者，如虱目魚、石斑魚等，應加強寒害防範措施，可於魚塭北側搭蓋防風棚、加深水深，加強越冬溝保溫、防寒及加溫等設備；低溫期間盡量避免擾動水體或驚動魚塭內魚群，應暫停投餌及不要無謂地開關水車。

另外，氣溫回升後，視情況再酌投飼料；必要時提早採捕，減少寒害損失；如有因低溫造成斃死魚隻，應清除及適時消毒處理，防止水質惡化。

畜牧方面則應加強保溫及管理，設置擋風設施，隨時注意畜禽舍溫度及溼度，保持通風環境並防範冷風侵襲。

低溫將來襲，台南市府農業局針對農漁產慎防寒害提對策。圖／台南市政府農業局提供
低溫將來襲，台南市府農業局針對農漁產慎防寒害提對策。圖／台南市政府農業局提供

低溫 寒害 冷氣團

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