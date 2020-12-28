按節氣吃出健康 食民曆推當令食材

「『食民曆』介紹當令在地食材，讓民眾吃得新鮮、吃得健康！」衛福部國健署與農委會農試所28日合作推出「食民曆」，國健署長王英偉表示，食民曆能讓民眾了解營養素的重要性，「把健康的觀念帶進日常生活中。」農試所長林學詩則鼓勵民眾「吃在地、食當季」。

攝取不均缺鈣、缺鐵

根據2013至2016年國民營養健康狀況變遷調查結果，國人在六大類食物中，蔬菜類、水果類與乳品類都未達建議攝取量，也導致多數民眾缺鈣、成年女性缺鐵等不同生命周期之營養素缺乏。

「國人六大類食物都攝取不足，特別是乳品類、水果類、蔬菜類和堅果種子類，大概8至9成民眾未達標準。」國健署社區健康組長羅素英指出，攝取不均，也可能導致營養素不足，而「食民曆」結合農民曆24節氣的概念，介紹當令在地食材，不僅符合中醫養身順應四時，從健康的角度，更能補足國人缺乏的營養素。

飲食配合節氣食材

王英偉表示，「食民曆」以營養素為設計重點，針對民眾可能攝取不足，或是對維持健康重要的營養素，融合24節氣的概念，推出「每月一星」當令食材，結合淺顯易懂的食譜，讓民眾可以輕鬆上手，補充缺乏的營養素，「把健康的觀念帶進日常生活中。」

「『食民曆』所推薦的食材，是當季盛產、容易取得的農產品，且是民眾補充營養的好來源。」農試所長林學詩表示，台灣四季盛產各式農產品，選擇食用在地、當令食材，既可以吃得新鮮、吃得營養，也可以減少食物的碳足跡，「鼓勵民眾吃在地、食當季！」

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