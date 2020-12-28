經濟與生態共好 林務局出書剖析企業環境永續方案

林務局與台灣環境教育協會合作出版「永續的里山自然資本經營」，今天上午在林務局大禮堂舉辦新書發表會，書籍內容由ESG（environmental, social, governance，環境、社會與企業管理）角度切入永續林業、永續海鮮、水資源、土地利用及農業生產等友善措施。

林務局長林華慶表示，台灣生產製造也朝向永續綠色經濟前進，林務局所輔導的新竹永泰（正昌）與屏東永在的兩家林業合作社都先後加入FSC （Forest Stewardship Council，森林管理委員會）的認證，獲得國際森林的認驗證也是實踐永續發展目標（SDGs）。

林華慶說，除了林木生產外，也積極推動林下經濟、生態旅遊，或是森林療癒等森林產業，例如苗栗南庄賽夏族人2018年與林務局新竹林管處簽訂夥伴關係協議，共管山林資源，在蓬萊部落蓬勃發展山村綠色產業，包含「娃哇樂」品牌森林蜜、段木香菇、蓬萊仙雞，也開始帶領訪客走進山林體驗五感療癒，提振部落經濟，森林也得到更好的守護。

「永續的里山自然資本經營」一書原由日本經濟新聞社生態編輯記者藤田香編著，取得日方授權翻譯在台灣出版，內容自里山永續生態系統出發，探討生物多樣性的行動實踐，從單純的野生動植物保育、到整體供應鏈對地球自然資本與生物多樣性所造成的衝擊。