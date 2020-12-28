全球最高比率！環保署首推海廢衣 96%原料是寶特瓶

寶特瓶是海廢最大項目，台灣淨灘光是去年就清出47公噸寶特瓶，環保署今年與廠商遠赴台灣七處海岸，收集到8.4公噸寶特瓶，將製成1500件衣服，其中96%原料來自寶特瓶；現在許多衣服、運動鞋也標榜使用海廢原料製成，但國內並無公正認證制度可以檢驗，環保署表示，明年將推出「海洋資源物循環標章」，產品須使用一定比率的海廢製成才可以申請。

回收基管會執行秘書顏旭明表示，根據海岸淨灘認養系統，寶特瓶是海廢最大品項，台灣去年就清出超過47公噸的寶特瓶，其中許多是其他國家的寶特瓶海漂來台。為了循環再利用，環保署今年匯集8家回收、處理及紡織業者，挑戰完全使用台灣各地淨灘所得的海廢寶特瓶為原料製成衣服，由於原料都在海邊，因此命名為「潯寶衣」，96%原料來自寶特瓶，只有4%是彈性紗，是全球使用海廢比率最高的衣服。

顏旭明表示，為了製作「潯寶衣」，環保署與廠商遠赴七處海岸，收集到8.4公噸的寶特瓶，並透過篩選、破碎、處理、產出PET瓶片，合計約3.8公噸，經過半自動抽絲、紡棉、紡紗、織布，布料已全數完成染色，正在進行裁減與車縫，預計明年2月會完成1500件。

環保署此次邀集廠商利用海廢製作「潯寶衣」是示範計畫，顏旭明指出，重點是要建立認證制度，讓民眾辨認產品來自海洋廢棄物，環保署預計明年推出「海洋資源物循環標章」，將有國際第三方公正單位協助嚴謹認證，若產品使用一定比率的海廢原料就可使用標章，目前希望至少海廢原料比率20%以上，但還在跟智慧財產局申請當中，尚未定案。

顏旭明說，其實國內外已經有民間單位自行回收寶特瓶做成衣服或運動鞋，但主要都是業者自行宣稱，沒有經過嚴謹認證程序，且目前國際常使用的海廢塑膠定義較寬鬆，離海岸50公里陸地上的海廢都算，環保署的「海洋循環標章」將嚴格定義，必須是在海面飄浮、或是被沖刷到岸際沙灘的才算。