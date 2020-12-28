特定疾病配方食品放寬魚油含量 新制即起上路

魚油中富含的EPA及DHA，能增加癌症病患在手術期間的營養支持。但現行「特定疾病配方食品」添加的魚油EPA和DHA含量在兩公克以下，對病患來說稍嫌不足。因此衛福部食藥署公告放寬特定食品中的魚油含量至五公克，新制即日起上路。

魚油是好的油脂，一般民眾食用可降低血中三酸甘油脂，一般常作為膠囊狀的營養補充品。但考量一般人仍會從其他日常飲食來源攝取到魚油中的EPA及DHA，因此過去食藥署將每日食用上限訂定為兩公克。

食藥署食品組科長廖家鼎表示，有少數民眾，如癌症病人，以及因特定疾病無法進食或吸收能力差的患者，無法從一般飲食來源攝取到魚油，且原本的限量無法滿足其維持體力、營養支持所需。

而根據歐洲食品安全局評估，一天吃到就算吃到五公克，也不會增加自發性出血的風險。因此參考國際標準，針對因生理功能失調導致無法進食、消化、吸收或代謝一般食品的適用對象，特別加工或配製的「特定疾病配方食品」所含的EPA和DHA總量提高至每日食用量五公克。

新制上路後，經查獲食品所使用的原料不符合相關規定者，得依食品安全衛生管理法規定，處新臺幣3萬元以上300萬元以下罰鍰。