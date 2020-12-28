交通部分析國道事故10大熱區 其中9處集中國道一號

根據交通部統計，2019年國道事故2萬8860件，交通部統計處進行國道交通事故的危險因子，研究彙整出國道容易發生事故的10大熱區，其中9處都集中在國1；1處在國3，特別是豐原至大雅路段，交通事故最多，有649件。

根據交通部的報告顯示，2019年國道共發生2萬8860件事故，其中國1有2萬986件，占比高達 72.7%；國3及國5各有7726件及148件，分別占26.8%及0.5% 。若就南下、北上方向觀察，以北上1萬5061件較多，占 52.2%。

根據交通部的報告顯示，去年國道10大事故熱區前5名，依序為國1南下豐原至大雅（649件）、國1北上林口至高公局（643件）、國3北上土城至中和（578件）、國1北上高公局至五股（532件）、國1南下湖口至竹北（509件）。

另外，6到10名依序為國1北上竹北至湖口（477件）、國1北上桃園至林口（450件）、國1南下林口至桃園（423件）、國1北上五股至環北（386件）及國1北上新竹到竹北（335件）。