家有幼童請注意 冬季小兒哮吼又發威

近日氣候變化、早晚溫差大，新竹一名2歲周姓男童連續發燒咳嗽4天，出現食慾減退、呼吸急促，經診所治療後症狀未改善，轉診至新竹馬偕醫院，經小兒科醫師進一步胸部X光檢查，發現有輕微肺炎合併哮吼，立即安排住院，給予氧氣、點滴及抗生素治療，住院4天順利出院，病情穩定後轉回診所照護。

新竹馬偕醫院醫師林千裕指出，「哮吼」好發於秋冬，常發生在6個月至3歲的幼童，典型的症狀為「像狗吠的咳嗽，聲音沙啞，吸氣時的喘鳴聲與呼吸急促」。哮吼常發生在深夜，症狀來得又急又快，雖然大部份屬於症狀輕微者，但是約有百分之一的病童為急重症，嚴重起來可能出現呼吸窘迫、呼吸系統衰竭的現象，需要插管與轉送加護病房做進一步治療。

大多數哮吼是病毒感染引發呼吸道的水腫，造成呼吸道的阻塞狹窄，初期跟一般病毒引起的上呼吸道感染（感冒）相當類似，也會發燒、咳嗽、流鼻水，不同的是，3歲以下幼兒呼吸道管徑較小，當呼吸道的水腫阻塞變嚴重後，孩童會開始感到呼吸困難，在吸氣的時候會出現呼吸阻塞的聲音，需要非常用力才能把氣體吸進肺部，孩童因用力呼吸導致胸骨、肋間出現凹陷，由於聲帶的水腫造成聲音嘶啞，咳嗽時就會發出類似狗吠的聲音。

林千裕說，院方近3個月哮吼的孩童比夏季增加約2.6倍，兒童不是縮小的大人，有其獨特的生理特徵及免疫特性，基層診所醫師平常第一線照顧孩童、熟悉其平時情況，當病情變化時可快速判斷出是否需要進一步轉介治療；而醫院醫師借助基層醫師的轉介與說明，更能快速掌握病人病況。

林千裕表示，整合式健康醫療照護將是未來趨勢，醫院與社區基層醫療結合，讓基層診所醫師能參與病房巡診方式提供診療意見，住院共同整合性照護，病患出院後可轉回診所進行後續照顧，雙向轉診醫病雙贏，醫療品質更提升。