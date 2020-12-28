南投國姓九份二山梅花初綻 元旦後可望陸續盛放

南投縣國姓鄉南港村九份二山梅花在近日低溫及雨水催化，梅樹含苞狀況佳，甚至悄悄地開出幾朵花，預估元月將陸續綻放，元月10日前後是最佳觀賞期，而在地農民為服務賞花遊客，行銷當地農特產，從上周末起至賞梅季辦理綠野市集。

國姓公所指出，鄉內梅樹種植區域主要集中在海拔約700至1000公尺的九份二山地區，而梅區在農民近年加強管理下，只要溫濕度適宜，花況和產量就不錯，又以龍南路九尖茶廠、長石巷7號梅莊及觀景台、羅家梅園3大梅區最有看頭。

今年因12月持續有鋒面帶來雨勢，加上近期連日低溫加持，九份二山梅樹花苞醞釀情況佳，甚至有的梅樹上已見梅花初綻，讓前往國姓初探視梅區花況的遊客驚喜，當地居民也表示，按目前的氣候和花況，預期明年元旦後花況會很好。

南港村長洪永鎮說，前幾年受暖冬少雨影響，梅況和產量欠佳，還好去年稍回穩，未料今年下半年竟持續高溫，農民們本來很擔心梅況，還好年底幾波降雨和低溫搭配得宜，花苞狀況不錯，甚至開始綻放，預計元月10日左右會開得最漂亮。

而為因應即將到來的賞梅季，在地農民從本周起發起辦理綠野市集，在九份二山石門觀景台擺攤販售農特產品或餐飲，南投縣友善產業推廣協會理事長張豐巖說，上周末開始開辦市集來服務遊客，同時也給在地農友販售自身農特產品的場域。