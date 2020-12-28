高雄梅花開了！六龜寶來梅花綻放 元旦出遊有花可賞

天氣轉冷，高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，寶來竹林休閒農業園區目前約有一成梅樹開花，預計在這波跨年低溫來襲時會有更多梅花盛開。當地觀光業者說，想要利用元旦假期泡湯賞梅的遊客不會太失望。

行政院農業委員會農糧署今天表示，依據中央氣象局發布氣象資料，12月30日至1月2日上午，受寒流影響，各地天氣寒冷，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下。

梅樹是經濟作物，高雄甲仙、六龜與桃源等地山區都有栽種，梅花愈冷愈開花，近年因暖冬影響，開花率不盡理想，連帶影響青梅結果率。