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高雄梅花開了！六龜寶來梅花綻放 元旦出遊有花可賞

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
此波低溫讓六龜寶來梅花開始綻放，跨年過後會有更多梅樹開花。圖／吳崇富提供
此波低溫讓六龜寶來梅花開始綻放，跨年過後會有更多梅樹開花。圖／吳崇富提供

天氣轉冷，高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，寶來竹林休閒農業園區目前約有一成梅樹開花，預計在這波跨年低溫來襲時會有更多梅花盛開。當地觀光業者說，想要利用元旦假期泡湯賞梅的遊客不會太失望。

行政院農業委員會農糧署今天表示，依據中央氣象局發布氣象資料，12月30日至1月2日上午，受寒流影響，各地天氣寒冷，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下。

梅樹是經濟作物，高雄甲仙、六龜與桃源等地山區都有栽種，梅花愈冷愈開花，近年因暖冬影響，開花率不盡理想，連帶影響青梅結果率。

寶來竹林園區約栽種200公頃梅樹，每年12月至隔年1月進入花期。六龜區公所籌備的「冬遊泡湯尋梅趣，放大想像玩六龜」系列活動26日已經開幕。龍山農場主人吳崇富指出，近日山區溫度下降，海拔1200公尺的瞭望台梅花陸續綻放，開花率約達整體的一成左右，元旦左右會有更多梅樹開花，依他判斷，元月7日後進入盛開期，遊客可規畫賞梅行程。

高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，寶來竹林休閒農業園區目前約有一成梅樹開花。圖／吳崇富提供
高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，寶來竹林休閒農業園區目前約有一成梅樹開花。圖／吳崇富提供
高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，展現優雅姿態。圖／吳崇富提供
高雄六龜高海拔山區的梅花悄悄綻放，展現優雅姿態。圖／吳崇富提供

六龜 梅花

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