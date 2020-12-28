蛋價下跌有蛋農賠本賣 仍有天價品牌蛋當道

天氣轉涼，蛋產量也增加，最近蛋價批發價甚至大跌到每台斤25元，中華民國養雞協會蛋雞組組長黃榮珍說，最近蛋供過於求，蛋農根本賠本賣，加上近來各超市狂打高價紅蛋，消費者買不下手，紅蛋又回流蛋商，連白蛋市場都打亂，目前蛋價低，消費者可多捧場吃雞蛋。

黃榮珍說，最近全省每日蛋的交易量約12萬箱，因為天氣涼，母雞吃得下、蛋也下得多，比起夏天每日可能只有10萬多箱，產量高很多，蛋供過於求，每台斤蛋成本價26元，現在掉到25元，根本不敷成本。

除了蛋產量供過於求，黃榮珍說，最近超市等賣場大賣品牌紅蛋，什麼放牧土雞蛋、生產履歷紅蛋，一盒10粒價格120元起跳，甚至有賣到一盒180、200元。

黃榮珍說，目前產地批發價白蛋每台斤25元，到了市場價32元，紅蛋批發價28元，在一般市場零售一台斤若能賣到60元，已是極好價。高價紅蛋，消費者買不下手，但賣不出去，這些蛋只好再低價回流蛋商，反而打亂白蛋行情。

黃榮珍說，多數蛋農現在也很重視雞蛋無殘藥，反而放牧蛋也應加強抽驗，而有些廠商把紅蛋包裝一下就賣天價，讓消費者成冤大頭，也不可取。目前蛋價低，消費者可多捧場吃雞蛋。