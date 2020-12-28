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影／氣溫突然驟降 23歲女子手腳冰麻查出是寒性體質

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導
患者手腳冰冷，衛福部豐原醫院神經內科主任洪良一檢查對方神經反射是否正常，圖中女子非患者。記者游振昇／攝影
患者手腳冰冷，衛福部豐原醫院神經內科主任洪良一檢查對方神經反射是否正常，圖中女子非患者。記者游振昇／攝影

天氣變冷，身體也容易冷，一名23歲女子手腳麻木就醫，衛福部豐原醫院神經內科主任洪良一表示，這名女子平時幾乎沒在運動，也沒有任何疾病史、及抽菸、喝酒不良嗜好，但是近一周來，因為氣溫驟降，她的手腳就出現麻木現象，經神經測試、及運動測試結果都是正常的；他建議對方，可以藉由運動改善，在運動的過程中讓身體的四肢循環變好，天冷的時候，手腳就比較不容易冷。

洪良一表示，女患者主要是患者屬寒性體質，本身的循環比較不好，一變天身體的循環就會惡化，手腳冰冷的現象也變得更明顯，甚至有時還出現手腳麻木感，有的人比較嚴重還會出現頭暈，常常在冬天裡遇到不少這類患者。

洪良一說，這類狀況其實不屬於疾病，建議在冬天、或變天時容易有手腳冰的人，平時要養成運動習慣，因為運動可以讓身體的血液循環變好，四肢就比較不容易變冷。

他提醒還要減少吃生冷食物或冷飲習慣，以喝溫水取代冰冷的飲料或茶，讓身體盡可保持溫暖，出門時穿暖，四肢冰冷情況就可以慢慢改善。

患者

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