醫師研究證實空汙與氣象易誘發癲癇 1、2月影響最明顯

癲癇發作的原因很多，光田綜合醫院兒科醫師江國樑，長達5年的時間進行「空汙與氣象變化對癲癇發作就醫頻率的影響」研究，空汙、氣象也是癲癇發作影響因素之一，近期刊載於SCI國際期刊「癲癇與行為 (Epilepsy & Behavior)」，獲得國際醫界的認可。

根據江國樑醫師使用台灣2009到2013年的資料統計，顯示台灣癲癇發作影響氣象因子包含每日溫度、氣壓、日照指數和雨量；空汙因子則包含了甲烷、一氧化氮、二氧化氮、一氧化碳、pm2.5以及非甲烷的碳氫化合物等。發現以上十種因子以癲癇病人每次發作前七日的平均值，與就醫人次最具有相關影響性。

以全台灣醫院統計，影響每日平均有60位癲癇病人就診人次的波動，相當於每月1800人(13.7%)的幅度變化。其中氣溫的影響最明顯，從氣象站、溫度觀測站以及就醫居住地，測量每日參考數據發現，當每降10度C，結果顯示增加6%因癲癇就診的人次。江國樑強調，像每年氣溫最低的一、二月癲癇就診的頻率，明顯高於其他月份。

1月份平均每日603就診人次為基準統計，2月份有633人，增加了30人次；氣溫漸漸回暖的3月份553人，少了50人次；最炎熱的8月份更少了67人次，從這份數據中，說明了氣溫低對癲癇發作的影響大；氣壓偏高也是癲癇就醫增加的因子之一，江國樑認為可能與冬天較頻繁的冷鋒過境有關，當來自蒙古、西伯利亞的大陸冷氣團與赤道濕暖氣流交集於台灣時，會夾帶高度濕氣，形成極度濕冷與高密度的氣團也就是所謂冷鋒。這樣的特殊氣候條件極可能就是為何每年台灣冬季癲癇病患就診人次明顯升高的原因。

「為什麼1、2月的癲癇發作病人特別多?」江國樑表示，他在門診中發現冬天的癲癇患者總是在這段時間看診頻率變多，才引起他的好奇與探究精神，發起這項耗時5年的研究，希望能喚起大家對癲癇誘發因子的注意與重視。

除了氣溫，空汙的部分，甲烷、一氧化碳、一氧化氮、二氧化氮、PM2.5，都是主要影響因子，其中像是工廠排放的廢氣一氧化氮每上升10PPB，影響癲癇就診人次更高達百分之15.97%。

空氣品質的許多指標也是在冬天呈現較高指數，包含國人目前最留意的PM2.5，世界衛生組織訂定的健康標準為10微克／立方公尺，台灣則訂在15微克／立方公尺，近日台灣中南部均呈現超標指示，建議當空品不佳時，盡量避免外出或戴有防霾認定品質的口罩預防。

江國樑表示，癲癇發作主要因先天性或遺傳性腦代謝異常，還有後天腦細胞缺氧、腦部外傷、腫瘤、中風、出血、感染或退化疾病；天氣變化會影響大腦神經，導致癲癇患者過度興奮，加上情緒激動、精神壓力大，容易誘發癲癇。另外低劣的氣候與不良的空氣品質也可能造成睡眠品質不佳，或睡眠時期呼吸道阻滯造成慢性缺氧間接誘發癲癇發作。

冬季是癲癇發作最高峰期，因此江國樑呼籲，患者一定要多留意天氣變化，注意防寒保暖。並儘量保持飲食清淡，不吃辛辣刺激食物，以及良好睡眠、適當運動增強免疫力，避免下雨天冷外出。

2015年開始，江國樑分別向國衛院、行政院環境保護署以及大氣水文研究資料庫申請相關研究資料，嘗試將全民健保癲癇病患就醫資料與全國31個氣象站、77個空氣品質監測站的每日資料作連結整合；研究以跨多院校、結合各界專家作跨學門合作，包含弘光科技大學物治系郭芳娟教授、逢甲大學統計系李仁佑教授、東海大學統計系張玉媚教授，東海大學工業工程系黃欽印教授協助，共同完成這項研究，希望能對癲癇患者與相關研究有所助益，並提醒大眾多留意氣候變遷與空氣汙染對於自身健康的影響。