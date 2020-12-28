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周三寒流來襲！吳德榮：跨年夜全台急凍 北台灣降至5度

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周三寒流來襲！吳德榮：跨年夜全台急凍 北台灣降至5度

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
週四(31日)晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫(北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度)。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。
週四(31日)晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫(北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度)。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。

跨年夜即將來臨，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，根據最新(27日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今(28)日東北風略增強，中部以北上午仍有局部短暫雨、下午轉多雲時晴；東半部為有局部短暫雨的天氣。

他說，北台稍涼，其他地區白天舒適、早晚稍涼。各地區白天起氣溫如下：北部16至22度、中部17至26度、南部17至28度、東部17至26度。明(29)日為「寒流」前空檔，各地晴朗穩定、白天溫暖、早晚涼。

中央氣象局表示，今（28）日東北季風影響，北部及東北部天氣較涼，其他地區早晚亦涼，臺灣東半部、北部地區、中南部山區及澎湖有局部短暫雨，其他地區及金門、馬祖為局部短暫雨後多雲。

明（29）日東北季風稍減弱，氣溫稍回升，東半部地區及北部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。今日臺南以北、東部、東南部(含蘭嶼、綠島)、恆春半島沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有8至9級強陣風；今、明兩天東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海地區有長浪發生的機率，請注意。

吳德榮說，最新歐洲模式模擬，週三( 30日)「寒潮爆發」，氣溫劇降、天氣「急凍」；週三晚北部空曠地區已降至7度左右、都會區降至9、10度；24小時內氣溫下降超過15度，對人體適應是鉅大挑戰，千萬要注意保暖。

他說，週四(31日)晨，北台率先降至此波「寒流」的最低氣溫(北部平地約5度左右、台北都會區約7、8度)。其他地區則在跨年(31日)夜至元旦晨降至最低，嘉義以北平地最低氣溫亦可降至5度左右，全台除恆春半島外，幾乎都降至10度以下。元旦白天起至下週(3)日，冷空氣逐日減弱；氣溫逐日回升，但因夜間有「輻射冷卻」效應，早晚氣溫仍偏低，日夜溫差大。

吳德榮表示，最新歐洲模式模擬，這波「寒流」秉性乾冷，故只有在週三冷鋒快速通過時，北部、東北部有局部雨，花東有局部短暫雨的機率；週三晚北台灣漸轉乾、雨漸停。

週四起至下週日、西半部晴朗穩定，東半部則為多雲、偶有零星短暫雨的機率。因此，跨年西半部送「最後夕陽」活動，都是晴朗的。元旦清晨、東半部仍有些低層雲，有時還伴隨局部零星小雨，迎「曙光、日出」的活動，有些地方還算理想，有些地方則會受到干擾。

至於會下雪嗎？吳德榮說，最新歐洲模式模擬顯示，800米高度的大氣，於週三晚至週四，氣溫已降至零度以下；而北部週三晚雨漸停歇；故類似大屯山、七星山這種高度的山脈，於週三傍晚至晚上，還有一些少量飄雪的機率。太平山則在週三晚至週四也有一些類似的降雪機率。

他表示，由於此波「寒流」在高度800至2000米的大氣，氣溫降得特別低(零下2至零下4度)，即使水氣條件未能完全配合，這些低海拔(800至2000米)迎風面的山脈，也會有一些少見的自然現象(結冰、霧淞…)可以觀察。至於更高的山脈則缺乏水氣，降雪就難了。

吳德榮 寒流

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