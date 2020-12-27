快訊

和陳綺貞愛上同一男 梁靜茹認了：想得得不到最心酸

大安區「都市之瘤」 信維市場經半世紀都更仍遙遙無期

聽新聞
test
0:00 / 0:00

入冬首波寒流周三襲台愈晚愈冷 跨年元旦影響最劇烈

聯合報 / 記者吳姿賢／台北即時報導
入冬首波寒流周三報到。本報資料照片
入冬首波寒流周三報到。本報資料照片

入冬首波寒流周三報到，中央氣象局表示，未來一周天氣變化劇烈，周三將急遽降溫，週四跨年及周五元旦天氣最嚴寒，且在寒風吹拂下體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷。

中央氣象局表示，明天東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區雲量偏多偶爾也有飄雨機率，中南部平地大致為多雲的天氣；氣溫方面，低溫變化不大，約16至19度，不過北部及東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫有下降趨勢，約21至23度，整天偏涼，中南部地區高溫仍可達26至28度。

周二東北季風稍減弱，氣溫舒適；東半部地區及北部山區雲量稍多偶有降雨，晚間降雨機率會較白天高一些，其他地區是多雲時晴的天氣。

周三鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫迅速下滑，愈晚愈冷，日夜溫差可達10度左右，氣溫遽降容易引起人體不適，提醒民眾特別留意；這天水氣稍多，迎風面的北部及東半部雲量偏多有斷續降雨，中南部地區維持多雲時晴的天氣。

氣象局說，周四跨年至周五元旦清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些；這兩天冷的感受有些不同，周四雖漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在10度以下，跨年安排活動別忘了備好防寒衣物。

周五水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比周四更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大；降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。

周六、下周日寒流減弱，但週六清晨氣溫仍相當低，台南以北及東北部地區低溫僅10至12度，高屏及花東約14、15度，周六白天起才真正有較明顯的回溫，各地高溫可達20度以上；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。

寒流 氣象局

延伸閱讀

周二各地天氣晴朗穩定 周三寒流南下氣溫驟降

30日寒流來襲 山上有機會降雪

把握好天氣出遊 跨年寒流報到

高雄跨年放300秒焰火？ 陳其邁：有規畫準備

相關新聞

入冬首波寒流周三襲台愈晚愈冷 跨年元旦影響最劇烈

入冬首波寒流周三報到，中央氣象局表示，未來一周天氣變化劇烈，周三將急遽降溫，週四跨年及周五元旦天氣最嚴寒，且在寒風吹拂下...

員工拿大鍋當洗腳桶？ 春水堂聲明： 燒壞要報廢的鍋

知名珍奶店春水堂，日前有員工用煮食物的大鍋當洗腳桶，引發網友熱議，批評「好噁」春水堂今坦承是該公司員工行為，會進行懲處，...

冬令進補薑母鴨、麻油雞 高血壓患者食用要小心

天氣冷，許多民眾都愛吃薑母鴨、燒酒雞、麻油雞等驅寒進補，最近彰化一名商界人士家人幫他進補，他喝了一碗薑母鴨湯就腦中風，彰...

東部鐵路若推標準軌距 學者憂可能迎來交通黑暗期

交通部鐵道局擬研議東部鐵道路網採用國際標準軌距，學者認為，東部鐵路近年推動雙軌電氣化，好不容易迎來一定成果，若又要改用標...

30日寒流來襲 山上有機會降雪

30日寒流南下，全台各地氣溫驟降，跨年夜至元旦清晨，嘉義以北低溫恐下探5度。中央氣象局表示，30日寒流南下，各地氣溫驟降10度以上。氣象專家吳...

中年缺鈣藏危機 南投營養師大推芝麻奶簡單補鈣

根據台師大研究顯示，國人骨質密度不合格比例，50歲以上女性達92%，男性達80%，中部地區更高達82％，缺鈣問題須正視改...

冬季中醫穴位敷貼 可改善鼻過敏與氣喘症狀

新竹一名5歲的小弟弟一早起床就打噴嚏、流鼻涕伴咳嗽，去年接受中醫穴位敷貼，媽媽發現到了今年冬天，弟弟鼻過敏症狀明顯改善，...

冬天一直用熱水洗手 隨時補充護手霜防龜裂

寒冷的冬天，很多人都會出現肌膚乾燥的狀況，加上現在防疫期間，許多人一直用熱水洗手，造成手部乾裂脫皮。開業皮膚科醫師趙昭明...

境外汙染物移入、擴散條件差 南部空品連3天亮橘燈

空品監測網表示，今天鋒面通過及東北季風影響，白天中部以北的空氣品質為普通至良好等級，雲嘉南以南易有汙染物累積；晚起東北季...

110年元旦假期 公路客運有這些優惠

110年元旦連假將至，高雄市區監理所表示，連假期間針對返鄉及出遊旅客有公共運輸優惠，包括14家業者88條國道客運路線平日...

打破台鐵130年傳統 鐵道局研議東部快鐵採國際標準軌距

台鐵130多年來都沿用日治時期的106.7公分窄軌距，車速不如143.5公分的國際標準軌距，為推動東部快鐵，交通部鐵道局...

加油要快！中油：明日汽油調漲0.7元、柴油漲0.6元

台灣中油公司宣布，自明（28）日凌晨零時起汽、柴油價格各調漲0.7元及0.6元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每...

熱門新聞

小孩吵喝可樂遭拒絕嗆「沒錢幹嘛生我」 媽心寒默默結帳

周三寒潮爆發急凍至跨年 吳德榮：元旦迎曙光碰運氣

員工拿大鍋當洗腳桶？ 春水堂聲明： 燒壞要報廢的鍋

殺破狼周運勢／金牛小心爛桃花 摩羯領到滿意年終

打破台鐵130年傳統 鐵道局研議東部快鐵採國際標準軌距

影／紫南宮「搖錢牛」錢母曝光 元旦首發規則有變

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。