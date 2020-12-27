入冬首波寒流周三襲台愈晚愈冷 跨年元旦影響最劇烈

入冬首波寒流周三報到，中央氣象局表示，未來一周天氣變化劇烈，周三將急遽降溫，週四跨年及周五元旦天氣最嚴寒，且在寒風吹拂下體感溫度會較實際溫度更低，中部以北沿海地區因風速強，感受會更冷。

中央氣象局表示，明天東北季風影響，東半部地區有局部短暫雨，北部地區及中南部山區雲量偏多偶爾也有飄雨機率，中南部平地大致為多雲的天氣；氣溫方面，低溫變化不大，約16至19度，不過北部及東半部因雲量偏多偶有降雨，高溫有下降趨勢，約21至23度，整天偏涼，中南部地區高溫仍可達26至28度。

周二東北季風稍減弱，氣溫舒適；東半部地區及北部山區雲量稍多偶有降雨，晚間降雨機率會較白天高一些，其他地區是多雲時晴的天氣。

周三鋒面通過，緊接著寒流南下，各地氣溫迅速下滑，愈晚愈冷，日夜溫差可達10度左右，氣溫遽降容易引起人體不適，提醒民眾特別留意；這天水氣稍多，迎風面的北部及東半部雲量偏多有斷續降雨，中南部地區維持多雲時晴的天氣。

氣象局說，周四跨年至周五元旦清晨是此波寒流影響最明顯的時候，天氣嚴寒，中部以北及東北部地區氣溫僅7、8度，南部及花東也只有10度上下，沿海、空曠地區或近山區平地氣溫會更低一些；這兩天冷的感受有些不同，周四雖漸轉乾但仍有些水氣，北部及東半部雲量多，屬於整天寒冷的狀況，尤其北部整天氣溫都在10度以下，跨年安排活動別忘了備好防寒衣物。

周五水氣減少，風速稍減弱，利於輻射冷卻效應，中南部氣溫可能比周四更低一些，但白天回溫也較明顯，日夜溫差轉大；降雨方面，東半部及大台北地區有小範圍降雨，北部地區雲量稍多，中南部為多雲到晴的天氣。

周六、下周日寒流減弱，但週六清晨氣溫仍相當低，台南以北及東北部地區低溫僅10至12度，高屏及花東約14、15度，周六白天起才真正有較明顯的回溫，各地高溫可達20度以上；北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部為多雲到晴的天氣。